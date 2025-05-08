Редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко в эфире Deutsche Welle в эфире 24 Канала рассказал, что неизбрание Фридриха Мерца канцлером Германии стало неожиданностью. Впрочем, не было полной уверенности, что Мерц победит в первом туре, ведь ранее среди членов коалиции – консервативного блока ХДС-ХСС и Социал-демократической партии – было недовольство.

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Что могло повлиять на голосование

Голосование было тайным, поэтому возможны были неожиданности. Это первый случай на федеральном уровне, когда канцлера не выбрали с первой попытки.

Но были очень похожие ситуации на земельном уровне, когда премьер-министров федеральных земель не могли избрать с первого, иногда даже со второго раза. А один случай был, когда четыре раза пытались избрать премьер-министра одной федеральной земли – и так и не выбрали. Это завершило карьеру политика,

– сказал Роман Гончаренко.

Он отметил, что сейчас в Германии непростая ситуация – как в экономике, так и в политике. На втором месте в рейтингах – правопопулистская, недавно признанная правоэкстремистской партия "Альтернатива для Германии".

Важно! Фридрих Мерц, лидер ХДС, стал новым канцлером Германии. Во втором туре за него проголосовали 325 депутатов Бундестага, 289 были против, 1 – воздержался. Голосование было тайным.

По некоторым опросам, она уже на первом месте. Важное значение имеет и внешняя политика: война России против Украины, а также непредсказуемый Дональд Трамп с его тарифной политикой и давлением на Германию.

На этом фоне все ожидали, что Мерц быстро станет канцлером. Но ни ХДС-ХСС очевидно, что какие-то партийные соображения того или иного депутата заставили сделать ему такой сигнал. И что это могло быть? Здесь есть разные версии. Кто-то думает, что это могли быть молодые социал-демократы, которые были недовольны коалиционным соглашением. Они считают, что оно слишком жесткое в плане миграции для Мерца.Там ограничение миграции, нелегальной миграции является одной из ключевых,

– сказал Роман Гончаренко.

Он добавил, что также не проголосовать за Мерца могли некоторые его однопартийцы, которые были недовольны событиями последних месяцев. В частности из-за того, что Мерц перед выборами в феврале попытался ограничить миграцию и предложил инициативу, согласившись даже на совместное голосование с "Альтернативой для Германии". Эту партию считают очень противоречивой и пытаются изолировать в Бундестаге, но она уже имеет более 20% поддержки.

Это стало гораздо сложнее. И тогда Мерца сильно критиковали и социал-демократы, и его в собственной партии – не все были согласны с этим курсом. Мерца критиковали за то, что он пошел на изменения в Конституцию, хотя до выборов обещал этого не делать,

– сказал Гончаренко.

Он объяснил, что изменения в Конституцию связаны с отменой долговых ограничений, чтобы увеличить расходы на оборону и инфраструктуру. Возможно, кто-то из депутатов был разочарован, что не попал в правительство.

Мы никогда этого не будем знать, но факт остается фактом: Мерц ослаблен. Он стартует "с пощечины" – такого очень сильного, громкого, который заметили в Германии, конечно, но не только – и за рубежом. И это его ослабляет,

– сказал Гончаренко.

Он добавил, что Мерц будет стараться, чтобы все как можно быстрее забыли об этом голосовании. Сейчас он отправляется в зарубежные поездки – во Францию и Польшу. После такого начала Мерц и его союзники вряд ли захотят допустить повторения подобного. Это слишком рискованно.