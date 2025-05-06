Однако не стоит ожидать резких изменений, поскольку новый глава МИД и советники министров пришли из окружения бывшего канцлера Олафа Шольца. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян.

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Что стоит за риторикой Мерца

По словам политолога, Фридрих Мерц сейчас последовательно демонстрирует поддержку Украины. Но если посмотреть на кадровые назначения – например нового министра иностранных дел или советников нынешних министров, – заметно, что часть из них пришла из окружения Олафа Шольца, то есть из консервативного крыла нынешней правящей партии.

Также стоит обратить внимание на изменение риторики Мерца: она становилась более резкой по мере приближения коалиционного голосования. Все это свидетельствует о том, что того решительного и бескомпромиссного Мерца, которого мы видели во время избирательной кампании, скорее всего, уже не будет. Но в то же время он точно не станет тюфяком, который просто будет повторять позиции Меркель или Шольца.

Мерц выстраивал свою политическую карьеру на образе "анти-Меркель", – и от этого он не откажется,

– подчеркнул Саакян.

Далее начнутся аппаратные игры, в которых мы увидим, насколько он является искусным политическим игроком, сможет ли побеждать в сложных комбинациях и закулисных договоренностях. Таких ситуаций будет немало.

Германия будет иметь сложное правительство: проблемы ожидаются как в исполнительной, так и в законодательной ветвях власти. Это уже заметно по последним электоральным событиям.

О поддержке Украины

По мнению Олега Саакяна, поддержка со стороны Германии будет расти, но не с той решительностью, на которую мы надеемся. Важно понимать, что наши представления о политической воле отличаются. То, что в Германии считается "решительным", в украинских реалиях выглядит как "средняя проактивность".

А то, что мы считаем решимостью, для Германии вообще является недостижимой величиной – не только из-за плохих причин, но и из-за институционального постоянства, инертность и невозможность двигаться с таким надрывом,

– добавил он.

С одной стороны, это сила Германии: независимо от того, кто у власти, политическая система не позволяет стране быстро и кардинально менять направление. Но с другой стороны, во времена динамичных изменений и глобальной нестабильности такая медлительность может стать слабостью.

Учитывая политическую систему и глубоко укоренившиеся исторические комплексы, Германия сейчас потеряла способность претендовать на роль лидера в Европе. Сейчас она, скорее, борется за позицию "солидера" рядом с Францией и Великобританией в сфере общеевропейской безопасности. Это одна из главных задач Мерца.

Так что, новости для Украины в целом положительные. Но важно оценивать их не через призму наших ожиданий, а через реальную динамику немецкого политического процесса, понимая его границы и возможности.