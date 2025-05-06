Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel и DW.

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Что известно о новом немецком правительстве

Во время церемонии президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил назначения всем 17 министрам нового федерального правительства.

Как и было анонсировано ранее, пятеро министров (без учета канцлера Мерца) представляют Христианско-демократический союз, еще трое – Христианско-социальный союз.

Остальные министерские кресла достались Социал-демократической партии Германии. В частности, должность вице-канцлера займет ее лидер – Ларс Клингбайль.

После назначения министры должны вернуться в Бундестаг, чтобы принять присягу – сразу после Фридриха Мерца.

Также уже известны имена всех 17 немецких министров: