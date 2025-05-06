Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel и DW.

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Что известно о новом немецком правительстве

Во время церемонии президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил назначения всем 17 министрам нового федерального правительства.

Как и было анонсировано ранее, пятеро министров (без учета канцлера Мерца) представляют Христианско-демократический союз, еще трое – Христианско-социальный союз.

Остальные министерские кресла достались Социал-демократической партии Германии. В частности, должность вице-канцлера займет ее лидер – Ларс Клингбайль.

После назначения министры должны вернуться в Бундестаг, чтобы принять присягу – сразу после Фридриха Мерца.

Также уже известны имена всех 17 немецких министров:

  • Ларс Клингбайль (СДПГ) – вице-канцлер, министр финансов;

  • Катерина Райхе (ХДС) – возглавила Министерство экономики;

  • Иоганн Вадефуль (ХДС) – новый глава внешнеполитического ведомства;

  • Борис Писториус (СДПГ) – остался на посту министра обороны;

  • Александер Добриндт (ХСС) – министр внутренних дел;

  • Бербель Бас (СДПГ) – будет отвечать за трудовую политику;

  • Патрик Шнидер (ХДС) – министр транспорта;

  • Нина Варкен (ХДС) – министр здравоохранения;

  • Верена Хубертц (СДПГ) – будет отвечать за строительство и развитие городов;

  • Дороти Бер (ХСС) – возглавила Министерство науки и исследований;

  • Карин Прин (ХДС) – министр образования и семейной политики;

  • Карстен Вильдбергер – министр по вопросам цифровизации и госмодернизации;

  • Алоиз Райнер (ХСС) – министр аграрной политики;

  • Стефани Хубиг (СДПГ) – министр юстиции;

  • Карстен Шнайдер (СДПГ) – возглавил Министерство окружающей среды;

  • Рим Алабали-Радован (СДПГ) - министр развития и международного сотрудничества.

  • Торстен Фрай – федеральный министр по особым делам.