Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel и DW.
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Что известно о новом немецком правительстве
Во время церемонии президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил назначения всем 17 министрам нового федерального правительства.
Как и было анонсировано ранее, пятеро министров (без учета канцлера Мерца) представляют Христианско-демократический союз, еще трое – Христианско-социальный союз.
Остальные министерские кресла достались Социал-демократической партии Германии. В частности, должность вице-канцлера займет ее лидер – Ларс Клингбайль.
После назначения министры должны вернуться в Бундестаг, чтобы принять присягу – сразу после Фридриха Мерца.
Также уже известны имена всех 17 немецких министров:
Ларс Клингбайль (СДПГ) – вице-канцлер, министр финансов;
Катерина Райхе (ХДС) – возглавила Министерство экономики;
Иоганн Вадефуль (ХДС) – новый глава внешнеполитического ведомства;
Борис Писториус (СДПГ) – остался на посту министра обороны;
Александер Добриндт (ХСС) – министр внутренних дел;
Бербель Бас (СДПГ) – будет отвечать за трудовую политику;
Патрик Шнидер (ХДС) – министр транспорта;
Нина Варкен (ХДС) – министр здравоохранения;
Верена Хубертц (СДПГ) – будет отвечать за строительство и развитие городов;
Дороти Бер (ХСС) – возглавила Министерство науки и исследований;
Карин Прин (ХДС) – министр образования и семейной политики;
Карстен Вильдбергер – министр по вопросам цифровизации и госмодернизации;
Алоиз Райнер (ХСС) – министр аграрной политики;
Стефани Хубиг (СДПГ) – министр юстиции;
Карстен Шнайдер (СДПГ) – возглавил Министерство окружающей среды;
Рим Алабали-Радован (СДПГ) - министр развития и международного сотрудничества.
- Торстен Фрай – федеральный министр по особым делам.