Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel та DW.

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Що відомо про новий німецький уряд

Під час церемонії президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив призначення всім 17 міністрам нового федерального уряду.

Як і було анонсовано раніше, п'ятеро міністрів (без урахування канцлера Мерца) представляють Християнсько-демократичний союз, ще троє – Християнсько-соціальний союз.

Решта міністерських крісел дісталася Соціал-демократичній партії Німеччини. Зокрема, посаду віцеканцлера обійме її лідер – Ларс Клінгбайль.

Після призначення міністри мають повернутися до Бундестагу, аби скласти присягу – одразу після Фрідріха Мерца.

Також уже відомі імена всіх 17 німецьких міністрів: