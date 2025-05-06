Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel та DW.

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Що відомо про новий німецький уряд

Під час церемонії президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив призначення всім 17 міністрам нового федерального уряду.

Як і було анонсовано раніше, п'ятеро міністрів (без урахування канцлера Мерца) представляють Християнсько-демократичний союз, ще троє – Християнсько-соціальний союз.

Решта міністерських крісел дісталася Соціал-демократичній партії Німеччини. Зокрема, посаду віцеканцлера обійме її лідер – Ларс Клінгбайль.

Після призначення міністри мають повернутися до Бундестагу, аби скласти присягу – одразу після Фрідріха Мерца.

Також уже відомі імена всіх 17 німецьких міністрів:

  • Ларс Клінгбайль (СДПН) – віцеканцлер, міністр фінансів;

  • Катерина Райхе (ХДС) – очолила Міністерство економіки;

  • Йоганн Вадефуль (ХДС) – новий глава зовнішньополітичного відомства;

  • Борис Пісторіус (СДПН) – залишився на посаді міністра оборони;

  • Александер Добріндт (ХСС) – міністр внутрішніх справ;

  • Бербель Бас (СДПН) – відповідатиме за трудову політику;

  • Патрік Шнідер (ХДС) – міністр транспорту;

  • Ніна Варкен (ХДС) – міністерка охорони здоров'я;

  • Верена Хубертц (СДПН) – відповідатиме за будівництво та розвиток міст;

  • Дороті Бер (ХСС) – очолила Міністерство науки та досліджень;

  • Карін Прін (ХДС) – міністерка освіти та сімейної політики;

  • Карстен Вільдбергер – міністр з питань цифровізації та держмодернізації;

  • Алоїз Райнер (ХСС) – міністр аграрної політики;

  • Стефані Хубіг (СДПН) – міністерка юстиції;

  • Карстен Шнайдер (СДПН) – очолив Міністерство довкілля;

  • Рим Алабалі-Радован (СДПН) - міністерка розвитку та міжнародного співробітництва.

  • Торстен Фрай – федеральний міністр з особливих справ.