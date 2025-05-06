Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel та DW.
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Що відомо про новий німецький уряд
Під час церемонії президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив призначення всім 17 міністрам нового федерального уряду.
Як і було анонсовано раніше, п'ятеро міністрів (без урахування канцлера Мерца) представляють Християнсько-демократичний союз, ще троє – Християнсько-соціальний союз.
Решта міністерських крісел дісталася Соціал-демократичній партії Німеччини. Зокрема, посаду віцеканцлера обійме її лідер – Ларс Клінгбайль.
Після призначення міністри мають повернутися до Бундестагу, аби скласти присягу – одразу після Фрідріха Мерца.
Також уже відомі імена всіх 17 німецьких міністрів:
Ларс Клінгбайль (СДПН) – віцеканцлер, міністр фінансів;
Катерина Райхе (ХДС) – очолила Міністерство економіки;
Йоганн Вадефуль (ХДС) – новий глава зовнішньополітичного відомства;
Борис Пісторіус (СДПН) – залишився на посаді міністра оборони;
Александер Добріндт (ХСС) – міністр внутрішніх справ;
Бербель Бас (СДПН) – відповідатиме за трудову політику;
Патрік Шнідер (ХДС) – міністр транспорту;
Ніна Варкен (ХДС) – міністерка охорони здоров'я;
Верена Хубертц (СДПН) – відповідатиме за будівництво та розвиток міст;
Дороті Бер (ХСС) – очолила Міністерство науки та досліджень;
Карін Прін (ХДС) – міністерка освіти та сімейної політики;
Карстен Вільдбергер – міністр з питань цифровізації та держмодернізації;
Алоїз Райнер (ХСС) – міністр аграрної політики;
Стефані Хубіг (СДПН) – міністерка юстиції;
Карстен Шнайдер (СДПН) – очолив Міністерство довкілля;
Рим Алабалі-Радован (СДПН) - міністерка розвитку та міжнародного співробітництва.
- Торстен Фрай – федеральний міністр з особливих справ.