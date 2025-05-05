Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента. Украинский президент выразил благодарность Олафу Шольцу за его вклад и поддержку.

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Как прошел разговор

Владимир Зеленский отметил, что Украина ценит ключевую роль Германии в поддержке Украины на протяжении всех лет войны. Президент также выразил благодарность Олафу Шольцу за его личные усилия по этому поводу.

Можем вспомнить много важных моментов: речь о "Zeitenwende", исторический кофе-брейк что помог начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, три батареи Patriot, другие поставки систем противовоздушной обороны и многое другое,

– написал он.

Кроме вышеупомянутого, украинский президент поблагодарил его за заверения в дальнейшей поддержке Украины и ее борьбы. Также он выразил благодарность за "действительно дружеские и всегда откровенные разговоры" между ними обоими.

Напомним, ранее коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовали, что Фридриха Мерца официально изберут канцлером Германии 6 мая.