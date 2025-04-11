Об этом Reuters рассказали источники в Христианско-демократическом союзе (ХДС/ХСС), передает 24 Канал.

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Когда Мерц вступает в должность канцлера

Коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовали, что Фридриха Мерца официально выберут канцлером Германии 6 мая.

Ранее Мерц сообщал, что планирует завершить формирование правительства до Пасхи, которая будет отмечаться 20 апреля.

Заметим, что 9 апреля консервативный блок объявили о формировании правящей коалиции. Документ, который подписали обе партии, насчитывает 144 страницы текста.

В частности, новое правительство планирует модернизировать систему долгового руля, а также провести более жесткие меры по миграции. В Бундестаге новая коалиция сможет рассчитывать на 328 мандатов из 630, что обеспечит ей большинство.

Партии констатировали, что Россия является главной угрозой для Германии, подтверждают преданность коалиции НАТО и ЕС и отмечают, что первоочередное значение имеют отношения с США. Также в документе намекается на планы установить более тесные отношения с Францией и Польшей. Одним из ближайших партнеров также называют Великобританию.