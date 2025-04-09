Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau. Германия объявила о завершении коалиционных переговоров между Христианско-демократическим союзом (ХДС/ХСС) и социал-демократической партией (СДПГ), что привело к подписанию 144-страничного соглашения.

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Немецкое правительство подписало коалиционное соглашение

По условиям соглашения, новое правительство намерено осуществить ряд экономических и политических изменений, в частности модернизировать систему долгового тормоза, снизить налоги на 1% ежегодно с 2028 года и ввести добровольную военную службу.

Одним из важных пунктов соглашения являются новые жесткие меры в отношении миграции: приостановление на два года воссоединения семей, прекращение программ добровольного приема беженцев и расширение списка безопасных стран для депортации. Кроме того, планируется значительно усилить контроль на границах Германии.

В Бундестаге новая коалиция сможет рассчитывать на 328 мандатов из 630, что обеспечит ей большинство. Ожидается, что 7 мая Фридрих Мерц, лидер ХДС, будет избран новым канцлером Германии, заменив на этом посту Олафа Шольца.

Мерц, комментируя соглашение, подчеркнул, что переговоры были непростыми из-за сложной международной ситуации, в частности из-за войны в Украине и политического давления со стороны США. Однако он считает, что соглашение является "сигналом нового начала" для Германии.