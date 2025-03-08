Депутаты подготовили совместный документ, который станет основой для коалиционных переговоров. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров партий.

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ХДС/ХСС и СДПГ формируют коалицию

Фридрих Мерц, глава ХСС Маркус Зедер, а также руководители СДПГ Ларс Клингбейл и Саския Эскен представили результаты переговоров сообщили, что согласован совместный документ, который будет служить основой для официальных коалиционных переговоров, которые могут начаться уже на следующей неделе.

Мерц выразил намерение сформировать коалицию до Пасхи (20 апреля). Он также очертил основные задачи будущего правительства: Германия должна вернуться к статусу экономического лидера, бороться с нелегальной миграцией и способствовать развитию рынка труда.

Политик также отметил необходимость сокращения бюрократии, стимулирования инвестиций и снижения стоимости энергоносителей.

Малый и средний бизнес будет поддержано, промышленность сохранится конкурентоспособной, а производительность труда снова станет весомой. Только с сильной экономикой мы сможем обеспечить процветание страны,

– добавил Мерц.

В соцсети X Христианско-демократический союз отметил, что "берут на себя ответственность за Европу, за мир, безопасность и свободу".

"Мы должны быть способны защитить себя так, чтобы нам не пришлось защищаться. Агрессивная война Путина против Украины и изменения в политике наших партнеров подчеркнули неотложность этой задачи", – сказано в заметке.

Напомним, Фридрих Мерц встретится с Шольцом для разблокирования помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро, которые тот заблокировал в прошлом году.