Депутати підготували спільний документ, який стане основою для коаліційних переговорів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів партій.

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ХДС/ХСС та СДПН формують коаліцію

Фрідріх Мерц, очільник ХСС Маркус Зедер, а також керівники СДПН Ларс Клінґбейл і Саскія Ескен представили результати переговорів повідомили, що узгоджено спільний документ, який слугуватиме основою для офіційних коаліційних перемовин, які можуть розпочатися вже наступного тижня.

Мерц висловив намір сформувати коаліцію до Великодня (20 квітня). Він також окреслив основні завдання майбутнього уряду: Німеччина повинна повернутися до статусу економічного лідера, боротися з нелегальною міграцією та сприяти розвитку ринку праці.

Політик також наголосив на необхідності скорочення бюрократії, стимулювання інвестицій та зниження вартості енергоносіїв.

Малий та середній бізнес буде підтримано, промисловість збережеться конкурентоспроможною, а продуктивність праці знову стане вагомою. Тільки з сильною економікою ми зможемо забезпечити процвітання країни,

– додав Мерц.

У соцмережі X Християнсько-демократичний союз зазначив, що "беруть на себе відповідальність за Європу, за мир, безпеку і свободу".

"Ми повинні бути здатні захистити себе так, щоб нам не довелося захищатися. Агресивна війна Путіна проти України та зміни в політиці наших партнерів підкреслили нагальність цього завдання", – сказано у дописі.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц зустрінеться з Шольцом для розблокування допомоги Україні на суму 3 мільярди євро, які той заблокував минулого року.