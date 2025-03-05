Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение украинского лидера.

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Зеленский пообщался с Шольцом

Президент Украины 5 марта сообщил о проведенном телефонном разговоре с Олафом Шольцом. Он отметил, что это был "откровенный диалог по многим вопросам и нашего видения будущей архитектуры безопасности".

Рассчитываем на единство Европы вокруг Украины и работаем для этого. Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временного прекращения огня, а окончания войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого абсолютно реально достичь,

– говорится в сообщении президента.