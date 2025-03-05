Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение украинского лидера.
Смотрите также Мерц встретится с Шольцом для разблокирования помощи Украине
Зеленский пообщался с Шольцом
Президент Украины 5 марта сообщил о проведенном телефонном разговоре с Олафом Шольцом. Он отметил, что это был "откровенный диалог по многим вопросам и нашего видения будущей архитектуры безопасности".
Рассчитываем на единство Европы вокруг Украины и работаем для этого. Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временного прекращения огня, а окончания войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого абсолютно реально достичь,
– говорится в сообщении президента.