Германия предоставит несколько миллионов евро помощи Украине

Для принятия этого решения председатель ХДС, партии-победителя парламентских выборов в Германии и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц встретится с Шольцом, пишет 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Мы предполагаем, что средства будут выделены быстро,

- сказал он.

В то же время консервативная и социал-демократическая партии Германии, которые ведут переговоры о формировании будущего правительства, во вторник объявили о намерении осуществить беспрецедентные инвестиции в оборону и экономику страны. Эти инвестиции будут составлять сотни миллиардов евро. Такое решение принимается на фоне угрозы сокращения поддержки со стороны США.

По обороне, две политические силы планируют на следующей неделе вынести на голосование в Бундестаге вопрос об изменении конституционных правил, которые ограничивают государственный бюджетный дефицит,

- пишет газета.

Интересно! Будущий канцлер Германии заявил, что несмотря на опасности, угрожающие свободе и миру на нашем континенте, наш подход к обороне должен быть: чего бы это ни стоило. Это выражение отсылает к словам, которые в 2012 году сказал тогдашний председатель Европейского центрального банка Марио Драги, когда пообещал защищать евро любой ценой во время кризиса государственного долга.