Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента. Український президент висловив вдячність Олафу Шольцу за його внесок та підтримку.

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Як пройшла розмова

Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує ключову роль Німеччини у підтримці України протягом усіх років війни. Президент також висловив вдячність Олафу Шольцу за його особисті зусилля з цього приводу.

Можемо пригадати багато важливих моментів: промова про "Zeitenwende", історичний кава-брейк що допоміг почати переговори про вступ України до ЄС, три батареї Patriot, інші поставки систем протиповітряної оборони та багато іншого,

– написав він.

Крім вищезгаданого, український президент подякував йому за запевнення у подальшій підтримці України та її боротьби. Також він висловив вдячність за "дійсно дружні й завжди відверті розмови" між ними обома.

Нагадаємо, раніше коаліція Християнсько-демократичного союзу й Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) погодили, що Фрідріха Мерца офіційно виберуть канцлером Німеччини 6 травня.