Премия "Смелые" – это вознаграждение для молодых военных, ветеранов и волонтеров, которые меняют Украину к лучшему. Ее во Львове вручили уже в четвертый раз 9 августа.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, отметив, что жюри выбрали лучшие инициативы. Городская власть должна поддерживать ветеранов, которые возвращаются с фронта, и их бизнес.

Кто был лауреатами премии "Смелые"?

Молодежной столицей Европы в 2025 году стал Львов. По словам городского головы, город боролся за это звание 4 года, за которые представил много инициатив. Во Львов приехала молодежь из разных уголков Украины, особенно с Востока.

Премия "Смелых" – это инициатива, которая идет от общественности. То есть общественные лидеры, военные, волонтеры есть в жюри, которое отбирает лучших. Мы имеем честь вручать им награды,

– отметил Садовый.

Он отметил, что каждый человек, который получает эту награду – герой. Среди них – Игорь Фльорко – артиллерист 12-й бригады НГУ "Азов" и соучредитель "Military кофе". Городской голова отметил, что многие военные и ветераны начинают свой бизнес, для которых получают гранты.

"Сегодня ветеранская политика – это номер один. Должны понимать, что домой вернется много ребят, девушек. Надо уметь их поблагодарить за служение государству и помочь отстроить себя в новой реальности, которая, к сожалению, не очень хорошая", – подытожил он.

К слову, среди лауреатов премии также были Игорь Шолтис (военнослужащий подразделения "Нахтигаль" в составе 413 отдельного батальона "Рейд"), Павел Декин (боец Третьей отдельной штурмовой бригады, сейчас работает в рекрутинговом центре бригады), Дмитрий Жлуктенко (пилот БПЛА в подразделении ВСУ), Андрей Ткачук (военнослужащий ВСУ), Дарья Шалова-Гейко (руководитель сообщества "Близкие" для воинов и их семей) и другие.