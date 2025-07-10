В рамках церемонии будут награждены молодые лидеры, ветераны, военные и волонтеры, которые ежедневно меняют страну к лучшему, отвергая стереотипы и создавая новые смыслы. Об этом сообщает 24 Канал.
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Лозунг церемонии "Смелые: ты на фронте, или для фронта"
Награда премии "Смелые" – это не просто признание, а мощный символ несокрушимости и самоотверженности украинской молодежи, которая взрослеет под сирены и принимает ответственность раньше других. Руководитель сети "ТВОРИ!" Олег Малец сказал, что Львов имеет огромную ответственность, ведь в этом году имеет звание Молодежной столицы.
После полномасштабного вторжения России, вклад молодежи в поддержку страны, волонтерство, культурное сопротивление и изменения на местах стал еще заметнее, поэтому мы создали эту награду еще в далеком 2022 году и имеем целью продолжать эту миссию признания молодежи и в дальнейшем,
– отметил Олег Малец.
Чтобы подать заявку на номинацию или подать на премию своих знакомых нужно:
- быть гражданином Украины в возрасте от 14 до 35 лет, осуществлять деятельность в пределах Львовской общины;
- Зарегистрироваться по по ссылке до 23:59 14 июля.
- участник или участница может выдвигать свою кандидатуру самостоятельно или иметь рекомендацию от имени общественной организации, или даже друзей.
Награды можно получить в трех номинациях, в каждой из которых будет 5 победителей:
- Военные – для молодых защитников и защитниц Украины, которые сейчас находятся на службе в Вооруженных Силах Украины и выполняют боевые задачи.
- Ветераны – молодежь, которая прошла службу в ВСУ и после возвращения с фронта активно присоединились к общественным, образовательных или реабилитационных инициатив.
- Волонтеры – молодые активисты, которые с начала полномасштабной войны реализуют гуманитарные, логистические или информационные инициативы для поддержки армии, переселенцев и пострадавших общин.
Во Львове наградят активную молодежь / Фото, предоставлены 24 Каналу
Далее происходит голосование, где эксперты проводят отбор номинантов среди военных и ветеранов, а за гражданских будет происходить общее голосование в соцсетях и на сайте, который будет доступен после 20 июля.
Заметим, церемония награждения "Смелые 2025" состоится 9 августа во Львове и станет одним из центральных событий Международного дня молодежи 9-12 августа, включающий мероприятия как во Львове, так и в Киеве. Это будет возможность увидеть друг друга вживую, обняться, почувствовать единство и силу. Церемония реализуется Львовским городским советом и сетью ТВОРИ!
Напомним, в июле Владимир Зеленский вручил награду "Будущее Украины" 11-летнему волонтеру из Дании Йенсу Фогу Томсену, который помогал украинским детям, пострадавшим от войны.