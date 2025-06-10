1 000 километров пешком из Украины через Польшу и Чехию в столицу Австрии – Вену. Такой маршрут за 3 недели преодолели вдвоем ветеран Руслан Вовк и волонтер Артур Зайберт. Однако шли они не просто так, а с благотворительной целью – собрать средства на строительство нового реабилитационного центра в Карпатах.

Артур, который является соучредителем общественной организации "Метаноя", с начала полномасштабной войны ездит в Украину с гуманитарной помощью и помогает эвакуировать гражданских из зоны боевых действий. Руслан – ветеран войны, который восстанавливается после ранения в Донецкой области. И обоих объединила общая цель.

После завершения похода в Вену, 24 Канал пообщался с Русланом и Артуром. Как организовывали поход, какие результаты получили, что будут делать дальше и каким должен быть новый реабилитационный центр – рассказываем в материале.

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Как появилась идея создать новый реабилитационный центр

Артур – член Менонитской церкви. И задолго до полномасштабной войны меннониты разных стран поддерживали связь между собой, в частности австрийские церкви работали с церквями Запорожской и Днепропетровской областей. После 24 февраля 2022 года австрийские церкви помогали украинцам эвакуироваться и обустраиваться в Австрии, учить язык, искать работу и тому подобное. В то же время Артур также посвятил себя волонтерству и регулярно начал ездить в Украину – привозил гуманитарную помощь, ездил в зону боевых действий.

Я, наверное, раз 30 был в Украине. Мы были в горячих точках, эвакуировали людей. Видели все это собственными глазами, видели раненых, видели с чем приходится бороться и какие есть проблемы. И все, что ты слышишь и видишь, действительно задевает и не отпускает, и потом все эти истории ты везешь домой и делишься с братьями,

– рассказывает Артур.

В Ивано-Франковске волонтер познакомился с представителями Церкви Воскресения, которые помогают ветеранам, проходящим лечение в местной больнице. Артур присоединился к ним и также помогал воинам, в том числе и тем, что слушал их. После такого опыта волонтер сделал вывод, что нужно делать больше для восстановления ветеранов, потому что сейчас в Украине большая проблема с неприятием раненых воинов.

У ребят проблемы не только физические, но и психологические. Общество их не воспринимает – когда они на фронте, то они герои. Как погибнут – тоже герои, где-то будет плакат или мемориальная доска. А если выжил и остался без рук или без ног, то людям как-то безразлично, а ветеранам обидно. И это не единичные случаи, многие ребята об этом говорят,

– рассказывает Артур.

Поэтому Менонитская церковь Австрии и Церковь Воскресения из Ивано-Франковска начали размышлять над тем, как бы реализовать амбициозный проект для помощи ветеранам.

Сначала хотели ампутировать ногу: история ветерана Руслана

Руслан мобилизовался в армию еще в марте 2022 года. Полтора года он проходил службу в тылу и, признается, ему очень хотелось попасть на передовую, что и случилось летом 2023 года. Тогда Руслан попал на один из самых тяжелых участков фронта – село Урожайное Донецкой области, где шла летняя кампания по контрнаступлению.

Однако Руслану не повезло сразу же на одном из первых выходов.

Это был просто ужас. Сыпало все – фосфор, кассеты, танки, дроны... Наша бригада долго держала то Урожайное. А я получил контузию от прилета из СПГ (станковый противотанковый гранатомет – 24 Канал). Мне было очень плохо, поэтому меня отправили на эвакуацию. Когда мы шли на эвакуацию, мне стало лучше и я хотел возвращаться, но мне запретили. Вызвали машину, спрятались в кустах. И вдруг увидели, что над нами завис дрон. Когда приехала машина, мы запрыгнули в нее на ходу и двинулись, но почти сразу по нам попал дрон. Все выжили, но я увидел, что у меня из ноги течет кровь,

– вспоминает Руслан.

После оказания первой помощи на стабилизационном пункте, Руслана эвакуировали в Покровск, оттуда – в Днепр, где прогноз был неутешительный – придется ампутировать ногу, потому что ранение слишком сложное. Мужчина протестовал. Говорит, что до ранения почти ежедневно и бегал, и любил футбол, поэтому смириться с потерей ноги не мог вообще. Из Днепра его эвакуационным поездом отправили в Ивано-Франковск. Тамошние врачи взялись спасать ногу воина. И им удалось.

После операций – длительная реабилитация. Ранение было серьезным, поэтому Руслана уволили со службы. Однако несмотря на это мужчина не остается в стороне от актуальных проблем. И однажды ему позвонили представители Церкви Воскресения, с которыми он познакомился в больнице и спросили его, не хочет ли он пойти в поход на 1 000 километров. Предложение было интересным и рискованным, ведь после ранения такая нагрузка на ногу – настоящий вызов. И Руслан принял его.

Как происходил поход в Австрию

Артур говорит, что принципиально хотел отправиться в путь именно с ветераном, чтобы привлечь больше внимания к проекту. По предварительным подсчетам, строительство реабилитационного центра в Ивано-Франковской области обойдется в 2 миллиона евро. Вариантов для локаций сейчас есть несколько, но прежде всего необходимо собрать средства или хотя бы их значительную часть, которая позволит начинать работы.

Руслан – символ всех тех, для кого мы это делаем. То есть Руслан в этом походе представлял не себя и свое ранение, а всех тех, кто пострадал. И мне кажется, что это больше отзывается самим ветеранам, чем то, что их представлял бы австриец,

– говорит Артур.



Руслан (справа) и Артур (слева) во Львове / Фото, предоставленное 24 Каналу

Артур с Русланом познакомились вживую за день до выхода. До этого было несколько телефонных разговоров.

К походу оба готовились, а Руслана переполняло большое волнение. В рамках подготовки мужчина вместе с сыном решили ходить пешком на большие дистанции – оказалось, что маршрут на 15 километров преодолеть возможно, но потом чувствуется сильная боль. Однако Артур уверял ветерана, что он будет идти столько, сколько сможет.

Суть похода была в том, чтобы все 1 000 километров были пройдены, поэтому Артур и Руслан иногда чередовались – шел кто-то один. Мужчин по дороге сопровождал автомобиль, в котором были вещи и провизия, что облегчало поход. Жили мужчины в палатке и готовили пищу самостоятельно.

Я каждый день проходил от 8 до 12 километров. Все остальное проходил Артур. Он пройдет где-то 30 километров и я за день плюс-минус 10, все зависело от погоды. Было очень тяжело,

– делится Руслан.



Артур и Руслан на пути в Вену / Фото, предоставленное 24 Каналу

Ветеран, делясь впечатлениями от похода, заметил, что лучше всего их принимали в Чехии и Австрии. После того как Руслан и Артур дошли до Вены – поход завершился. Волонтер остался в Австрии, а ветеран вернулся в Украину. Руслан признается, что очень переживал из-за ноги, чтобы случайно, не было плохих последствий.

По дороге, бывало, отекала нога. Очень болело и я боялся, чтобы там не произошло какого-то смещения или чего-то худшего. Но когда вернулся домой, то все было хорошо. Даже есть ощущение, как будто я разработал ногу и мне стало легче,

– говорит Руслан.

Артур говорит коротко – после завершения похода было сложно возвращаться в реальность. Однако волонтер замечает, что такое ощущение у него после каждой поездки в Украину.



Артур и Руслан / Фото, предоставленное 24 Каналу

Работа над реабилитационным центром только начинается

Артур говорит, что поход в Вену – это только начало огромной работы, которая ожидает команду, работающую над созданием реабилитационного центра. Самой первой задачей все еще остается сбор необходимых средств. Волонтер говорит, что будет представлять проект на съезде советов церквей в Австрии и других подобных мероприятиях. Более того, планируют осенью организовать подобное мероприятие в Украине, чтобы привлечь религиозные организации к строительству, ведь восстановление защитников и защитниц – важная задача для всех.

Далее – проектирование и строительство. Над этим готовы работать члены Менонитской церкви Австрии, у которых есть немалый опыт в соответствующих сферах.

По словам Артура, своим походом в Вену они с Русланом дали начало большой истории и работа только начинается.

Важно. Приобщиться к сбору средств на реабилитационный центр может каждый – донатом на любую сумму на счет БФ "Метаноя"

БФ "МЕТАНОЯ ЮА"

ЕГРПОУ 45903631

UA423077700000026001111216407.