Премія "Сміливі" – це винагорода для молодих військових, ветеранів та волонтерів, які змінюють Україну на краще. Її у Львові вручили вже вчетверте 9 серпня.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, зауваживши, що журі обрали найкращі ініціативи. Міська влада повинна підтримувати ветеранів, які повертаються з фронту, та їхній бізнес.

Хто був лауреатами премії "Сміливі"?

Молодіжною столицею Європи у 2025 році став Львів. За словами міського голови, місто боролось за це звання 4 роки, за які представило багато ініціатив. До Львова приїхала молодь з різних куточків України, особливо зі Сходу.

Премія "Сміливих" – це ініціатива, яка йде від громадськості. Тобто громадські лідери, військові, волонтери є в журі, яке відбирає кращих. Ми маємо честь вручати їм нагороди,

– зазначив Садовий.

Він наголосив, що кожна людина, яка отримує цю нагороду – герой. Серед них – Ігор Фльорко — артилерист 12-ї бригади НГУ "Азов" та співзасновник "Military кава". Міський голова зауважив, що багато військових та ветеранів розпочинають свій бізнес, для яких отримують гранти.

"Сьогодні ветеранська політика – це номер один. Маємо розуміти, що додому повернеться багато хлопців, дівчат. Треба вміти їм подякувати за служіння державі та помогти відбудувати себе у новій реальності, яка, на жаль, не є дуже доброю", – підсумував він.

До слова, серед лауреатів премії також були Ігор Шолтис (військовослужбовець підрозділу "Нахтігаль" у складі 413 окремого батальйону "Рейд"), Павло Дьокін (боєць Третьої окремої штурмової бригади, нині працює у рекрутинговому центрі бригади), Дмитро Жлуктенко (пілот БПЛА у підрозділі ЗСУ), Андрій Ткачук (військовослужбовець ЗСУ), Дарина Шалова-Гейко (керівниця спільноти "Близькі" для воїнів та їхніх родин) та інші.