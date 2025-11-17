Украина и Франция подписали текст исторического соглашения: заявления Зеленского и Макрона вживую
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон дают пресс-конференцию по подписанию исторического соглашения между Украиной и Францией. Также лидеры обсуждают ряд других важных вещей.
Об этом передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию.
Что известно об историческом соглашении между Украиной и Францией?
Франция помогает и в энергетике, восстановлении критической инфраструктуры, гуманитарном секторе – не только в военном плане. А еще речь о финансовой поддержке Украины. Мы усилим наши возможности по производству на украинской территории. Это соглашение – доказательство нашего желания поддерживать Украину. Украина получит 100 самолетов с полным вооружением. Макрон заявил, что в 2026 году на территории Украины могут разместить "новые системы обороны". Мы поддержали декларацию об увеличении поддержки вооружений, нужных Украине. Надо усилить украинскую армию. Речь о самолетах "Мираж" и другом оборудовании, – Макрон. Франция поддерживает Украину с первого дня войны. Россия не соглашается останавливать войну, хотя для перемирия все готово. Она цинично атакует гражданскую инфраструктуру Украины. Украина готова к перемирию с мая 2025-го.
