17 ноября, 14:17
6

Украина и Франция подписали текст исторического соглашения: заявления Зеленского и Макрона вживую

Ирина Чеботникова

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон дают пресс-конференцию по подписанию исторического соглашения между Украиной и Францией. Также лидеры обсуждают ряд других важных вещей.

Об этом передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию.

Что известно об историческом соглашении между Украиной и Францией?

 

14:28, 17 ноября

Франция помогает и в энергетике, восстановлении критической инфраструктуры, гуманитарном секторе – не только в военном плане. 

А еще речь о финансовой поддержке Украины.

14:25, 17 ноября

Мы усилим наши возможности по производству на украинской территории. Это соглашение – доказательство нашего желания поддерживать Украину.

14:21, 17 ноября

Макрон о Rafale

Украина получит 100 самолетов с полным вооружением.

14:20, 17 ноября

Макрон заявил, что в 2026 году на территории Украины могут разместить "новые системы обороны".

14:18, 17 ноября

Мы говорим о новом этапе – налаживании производства вооружений

  • Надо предоставить Украине такое вооружение, которое бы отбило желание России нападать.
  • Украина – важная цепь в обороне Европы.
  • Следует производить дроны – перехватчики "шахедов".
14:15, 17 ноября

Мы поддержали декларацию об увеличении поддержки вооружений, нужных Украине. Надо усилить украинскую армию. Речь о самолетах "Мираж" и другом оборудовании, – Макрон.

14:13, 17 ноября

Россия выбрала продолжать войну, Макрон

Франция поддерживает Украину с первого дня войны.

Россия не соглашается останавливать войну, хотя для перемирия все готово. Она цинично атакует гражданскую инфраструктуру Украины.

Украина готова к перемирию с мая 2025-го.

14:08, 17 ноября

Стороны парафируют тексты соглашений между Украиной и Францией