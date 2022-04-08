Преступления оккупантов: в Авдеевке россияне убили 5 гражданских, в том числе целую семью

Россияне продолжают совершать ужасные военные преступления в Донецкой области. 8 апреля оккупанты убили 5 гражданских в Авдеевке, в том числе целую семью из четырех человек.

Об этом рассказали на официальном сайте Донецкой ОВА в телеграме. Там отметили, что у россиян не осталось ничего человеческого – мир должен это наконец осознать и действовать соответственно.

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Военные преступления россиян в Донецкой области 8 апреля

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что сегодня весь мир в очередной раз увидел настоящее лицо России, когда ее армия цинично обстреляла железнодорожный вокзал, где тысячи краматорцев ждали эвакуации.

В настоящее время известно о по меньшей мере 52 убитых и 109 раненых в результате удара российской "Точки-У", однако подчеркивается, что эти цифры будут неизбежно расти.

Кроме того, 8 апреля в Авдеевке россияне убили 5 гражданских, в том числе целую семью из 4 человек. Еще один человек погиб в Угледаре. Кроме раненых в Краматорске, в Донецкой области за последние сутки еще 4 человека получили ранения:

2 в Авдеевке;

1 в Красногоровке;

1 в Угледаре.

В Донецкой ОВА добавили, что в настоящее время удалось уточнить информацию относительно 1 погибшего и 3 раненых в Мариуполе. Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Военные преступления россиян в Донецкой области 8 апреля / Фото 18+ Павел Кириленко, Донецкая ОВА

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