Злочини окупантів на Донеччині: в Авдіївці росіяни вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім'ю

Росіяни продовжують коїти жахливі воєнні злочини на Донеччині. 8 квітня окупанти вбили 5 цивільних в Авдіївці, у тому числі цілу сім'ю з чотирьох людей.

Про це розповіли на офіційній сторінці Донецької ОВА у телеграмі. Там зазначили, що у росіян не залишилось нічого людського – світ повинен це врешті усвідомити та діяти відповідно.

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Воєнні злочини росіян на Донеччині 8 квітня

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що сьогодні весь світ вкотре побачив справжнє обличчя Росії, коли її армія цинічно обстріляла залізничний вокзал, де тисячі краматорців чекали на евакуацію.

Наразі відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених унаслідок удару російської "Точки-У", однак підкреслюється, що ці цифри неминуче зростатимуть.

Крім того, 8 квітня в Авдіївці росіяни вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім'ю з 4-х людей. Ще одна людина загинула у Вугледарі. Окрім поранених у Краматорську, на Донеччині за останню добу ще 4 людини отримали поранення:

2 в Авдіївці;

1 у Красногорівці;

1 у Вугледарі.

У Донецькій ОВА додали, що нині вдалось уточнити також інформацію щодо 1 загиблого та 3 поранених у Маріуполі. Однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі, на жаль, неможливо.

Воєнні злочини росіян на Донеччині 8 квітня / Фото 18+ Павло Кириленко, Донецька ОВА

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