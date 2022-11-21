Четверо воинов изнасиловали мать и дочь, – российский дезертир рассказал о преступлениях оккупантов

Российский военнослужащий Никита Чибрин скрылся в Испании, чтобы не участвовать в войне. Оттуда он рассказал журналистам, как российские оккупанты насиловали женщин и совершали другие преступления в Киевской области в начале полномасштабного вторжения.

Недавно стало известно, что российский военный Чибрин из 64-й мотострелковой бригады попросил политическое убежище в Испании. Его собратья обвиняют в зверствах в Буче, Липовке и других городах Киевщины.

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Дезертир рассказал о фактах изнасилования

По словам Чибрина, россияне всех запугивали тем, что "могут отрезать член, яйца или что-нибудь еще сделают". Кроме того, он рассказал об изнасиловании русскими солдатами женщин в Андреевке.

Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо ребят сделали это. Один скрылся, остальные сослуживцы и командование избили табуретками. Их вообще хотели расстрелять. Их нельзя было обвинить, потому что не было доказательств, поэтому их уволили,

– отметил он.

Как сообщает дезертир, у многих захватчиков "ехала крыша" – они находили в домах алкоголь и злоупотребляли им.

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Оккупанты также разрушали дома и мародерили

Важно отметить, что искренность Чибрина можно подвергнуть сомнению. Неизвестно точно, что побудило его рассказать о преступлениях российских захватчиков – искреннем желании или намерении стать беженцем в одной из стран Европы.

Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. Наверное, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и так далее. "Синдром Рембо" включался. Брали украшения из домов, мобильные устройства,

– рассказал дезертир.

Напомним, в начале ноября издание Associated Press опубликовало масштабное расследование, в котором подробно описало, как россияне заходили в Бучу и массово расстреливали людей. Известно, что уже с первых дней вторжения захватчики начали проводить зачистку мирного населения.

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