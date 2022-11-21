Четверо вояків зґвалтували матір та доньку, – російський дезертир розповів про злочини окупантів

Російський військовослужбовець Нікіта Чібрін втік в Іспанію, аби не брати участь у війні. Звідти він розповів журналістам, як російські окупанти ґвалтували жінок та скоювали інші злочини у Київській області на початку повномасштабного вторгнення.

Нещодавно стало відомо, що російський військовий Чібрін з 64-ї мотострілецької бригади попросив політичний притулок в Іспанії. Його побратимів звинувачують у звірствах у Бучі, Липівці та інших містах Київщини.

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Дезертир розповів про факти зґвалтування

За словами Чібріна, росіяни всіх залякували тим, що "можуть відрізати член, яйця або щось ще зроблять". Окрім того, він розповів про зґвалтування російськими солдатами жінок в Андріївці.

Був випадок в Андріївці, коли зґвалтували матір та доньку. Четверо хлопців зробили це. Один втік, решту товариші по службі та командування побили табуретками. Їх узагалі хотіли розстріляти. Їх не можна було звинуватити, бо не було доказів, тому їх звільнили,

– зазначив він.

Як повідомляє дезертир, у багатьох загарбників "їхав дах" – вони знаходили у будинках алкоголь та зловживали ним.

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Окупанти також руйнували будинки та мародерили

Важливо зазначити, що щирість Чібріна можна поставити під сумнів. Невідомо точно, що спонукало його розповісти про злочини російських загарбників – щире бажання чи наміри стати біженцем в одній з країн Європи.

Я бачив, як брали машини у Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки. Мабуть, у них дах поїхав, мовляв, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, зброя і таке інше. "Синдром Рембо" включався. Брали прикраси із будинків, мобільні пристрої,

– розповів дезертир.

Нагадаємо, на початку листопада видання Associated Press опублікувало масштабне розслідування, у якому детально описало, як росіяни заходили у Бучу та масово розстрілювали людей. Відомо, що уже з перших днів вторгнення загарбники почали проводити зачистку мирного населення.

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