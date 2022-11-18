Окупант, бригаду якого звинувачують у воєнних злочинах у Бучі, попросив політичного притулку в Іспанії. Йдеться про 64 мотострілецьку бригаду збройних сил Росії.

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Російський військовий готовий надати свідчення

Солдат розповів, що дезертував зі своєї частини в Україні у червні 2022 року. Після цього він буцімто вирішив тікати з Росії.

Чібрін божиться, що говорив командирам про своє несприйняття війни ще 24 лютого. Та після цього його нібито зняли з посади механіка та змусили займатися ручною працею.

Вони погрожували мені в'язницею. Зрештою мої командири вирішили використати мене як прибиральника і вантажника. Мене відправили в тил,

– розповів Чібрін.

Він стверджує, що начебто непричетний до воєнних злочинів у Бучі, у яких звинувачують його підрозділ. Окупант переконує, за весь час війни не здійснив жодного пострілу.

Крім того, Чібрін каже, що готовий дати свідчення у міжнародному суді про все, що бачив в Україні.

"Мені приховувати нічого. Це злочинна війна, яку розв'язала Росія. Я хочу зробити все від мене залежне, щоб зупинити її", – сказав він.

Повідомляється, що втекти з Росії Чібріну допомогли правозахисники з проєкту Gulagu.net. За словами керівника Gulagu.net Владіміра Осєчкіна, окупант вже прилетів до Мадрида.

Від бригади, причетної до звірств у Бучі, нічого не залишилося

Жертвами російських звірств на Київщині стало понад тисячу мирних людей, яких окупанти катували та розстрілювали. Звірства росіян на Київщині спричинили жорсткіші санкції проти Кремля та посилили оборонну допомогу Україні.

Росія заперечує причетність до звірств та вважає, що докази нібито сфабриковані. По факту Кремль боїться відповідальності за свої дії.

На початку серпня з'явилася інформація, що від бригади росіян, яка чинила звірства в Бучі, майже нічого не залишилося.

Ймовірно, кремль сам підготував операцію знищення російських військових, які відповідальні за звірства у Київській області.

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