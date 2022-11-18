Окупант, бригаду якого звинувачують у воєнних злочинах у Бучі, попросив політичного притулку в Іспанії. Йдеться про 64 мотострілецьку бригаду збройних сил Росії.
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Російський військовий готовий надати свідчення
Солдат розповів, що дезертував зі своєї частини в Україні у червні 2022 року. Після цього він буцімто вирішив тікати з Росії.
Чібрін божиться, що говорив командирам про своє несприйняття війни ще 24 лютого. Та після цього його нібито зняли з посади механіка та змусили займатися ручною працею.
Вони погрожували мені в'язницею. Зрештою мої командири вирішили використати мене як прибиральника і вантажника. Мене відправили в тил,
– розповів Чібрін.
Він стверджує, що начебто непричетний до воєнних злочинів у Бучі, у яких звинувачують його підрозділ. Окупант переконує, за весь час війни не здійснив жодного пострілу.
Крім того, Чібрін каже, що готовий дати свідчення у міжнародному суді про все, що бачив в Україні.
"Мені приховувати нічого. Це злочинна війна, яку розв'язала Росія. Я хочу зробити все від мене залежне, щоб зупинити її", – сказав він.
Повідомляється, що втекти з Росії Чібріну допомогли правозахисники з проєкту Gulagu.net. За словами керівника Gulagu.net Владіміра Осєчкіна, окупант вже прилетів до Мадрида.
Від бригади, причетної до звірств у Бучі, нічого не залишилося
- Жертвами російських звірств на Київщині стало понад тисячу мирних людей, яких окупанти катували та розстрілювали. Звірства росіян на Київщині спричинили жорсткіші санкції проти Кремля та посилили оборонну допомогу Україні.
- Росія заперечує причетність до звірств та вважає, що докази нібито сфабриковані. По факту Кремль боїться відповідальності за свої дії.
- На початку серпня з'явилася інформація, що від бригади росіян, яка чинила звірства в Бучі, майже нічого не залишилося.
- Ймовірно, кремль сам підготував операцію знищення російських військових, які відповідальні за звірства у Київській області.
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