На початку війни Київський напрямок був основним для російських окупантів. Коли ворог зрозумів, що столиці йому нізащо не взяти, то вирішив зганяти свою злість на мирних людях, влаштувавши геноцид українців. Свідки кажуть, що для цього в окупантів вже навіть були готові відповідні списки.

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Від бригади ворога, яка була у Бучі, мало що залишилося

Член ради при російському міноборони руслан пухов визнав, що ситуація для російської армії почала ставати "драматичною". За його словами, російська армія не має недостатньо сил та забезпечення для того, щоб мати бодай якийсь успіх у війні проти України.

Зокрема, Пухов відзначив, що у росіян вкрай мало піхотинців, а ті підрозділи, які наступали на початку війни, зазнали шалених втрат та не отримали якісного поповнення. Також у росіян дуже вразлива бойова техніка, що практично унеможливлює просування їхніх військ. Окупанти намагаються компенсувати свою слабкість шаленими артилерійськими обстрілами, але досягнути тривалих успіхів їм це не дозволить за жодних обставин.

Ми не маємо літаків останнього покоління, у нас немає високоточної зброї. Наші реактивні літаки застарілі, а тисячі некерованих снарядів рідко влучають у потрібні ціль. Одиниці високоточних снарядів українців завдають набагато більше шкоди,

– бідкається пухов.

Він також відзначив майстерність українських артилеристів та заявив, що постачання західної зброї для ЗСУ може вирішити ситуацію на полі бою.

В українців можуть виникнути проблеми, якщо вони недооцінять російську армію при наступі, але ЗСУ добре оснащені та підготовлені, і продовжують вдосконалюватися на всіх напрямках. Наприкінці літа ситуація буде драматична, – додав пухов.

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