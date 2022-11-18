Оккупант, бригаду которого обвиняют в военных преступлениях в Буче , попросил политическое убежище в Испании. Речь идет о 64 мотострелковой бригаде вооруженных сил России.

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Российский военный готов предоставить показания

Солдат рассказал, что дезертировал из своей части в Украине в июне 2022 года. После этого он якобы решил убегать из России.

Чибрин божится, что говорил командирам о своем неприятии войны еще 24 февраля. Но после этого его якобы сняли с должности механика и заставили заниматься ручным трудом.

Они угрожали мне тюрьмой. В конце концов, мои командиры решили использовать меня в качестве уборщика и грузчика. Меня отправили в тыл,

– рассказал Чибрин.

Он утверждает, что якобы непричастен к военным преступлениям в Буче, в которых обвиняют его подразделение. Оккупант убеждает, что за все время войны не сделал ни одного выстрела.

Кроме того, Чибрин говорит, что готов дать показания в международном суде обо всем, что видел в Украине.

"Мне скрывать нечего. Это преступная война, которую развязала Россия. Я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы остановить ее", – сказал он.

Сообщается, что сбежать из России Чибрину помогли правозащитники из проекта Gulagu.net. По словам руководителя Gulagu.net Владимира Осечкина, оккупант уже прилетел в Мадрид.

От бригады, причастной к зверствам в Буче, ничего не осталось

Жертвами российских зверств в Киевской области стали более тысячи мирных людей, которых оккупанты пытали и расстреливали. Зверства россиян в Киевской области вызвали более жесткие санкции против Кремля и усилили оборонную помощь Украине.

Россия отрицает причастность к зверствам и считает, что доказательства якобы сфабрикованы. По факту Кремль опасается ответственности за свои действия.

В начале августа появилась информация, что от бригады россиян, совершавшей зверства в Буче, почти ничего не осталось.

Вероятно, Кремль сам подготовил операцию по уничтожению российских военных, ответственных за зверства в Киевской области.

Обратите внимание – видеодоказательства зверств россиян в Буче: смотрите видео