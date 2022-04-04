Россияне, причастные к ужасным зверствам в Буче и других населенных пунктах Киевской области, обязательно должны ответить за содеянное. Поэтому важно идентифицировать всех, кто пытал и убивал там мирных людей.

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Нашли данные командира бригады, совершившей зверства в Буче

Волонтеры InformNapalm нашли данные командира той бригады, которая совершала зверства в Буче. Речь идет о 64 отдельной мотострелковой бригаде войсковой части 51460. Командир у них – подполковник Омуреков Азатбек Асанбекович.

Его данные:

адрес электронной почты: mnac1981@gmail.com;

адрес: село Князе-Волконское Хабаровского района, проезд Мотострелковый, дом 3;

телефон: (4212) 397103.



Так выглядит тот, кто руководил бригадой, которая убивала украинцев / Скриншот InformNapalm

Зверства россиянв Буче

На улицах освобожденной от оккупантов Бучи обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что россияне насиловали и пытали людей. Их жертвами становились и мужчины, и женщины, и малые дети. Оккупанты даже минировали уже убитых украинцев.

Городской глава Анатолий Федорук сообщил об обнаружении братской могилы, где похоронили почти 300 человек.

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