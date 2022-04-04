После освобождения Бучи от оккупантов жители рассказывают все больше жутких историй. О еще одном трагическом случае сообщил блогер и журналист Денис Казанский 3 апреля.

Обратите внимание Сотни убитых, замученных и заминированных тел, – Зеленский о зверствах россиян на Киевщине

Женщина была застрелена в первый день оккупации. Это произошло около калитки, когда она вышла, чтобы посмотреть на колонну вражеской техники.

Мать погибшей говорит, что в оккупантов не было никаких причин, чтобы убивать ее дочь. Женщина похоронила своего ребенка, как смогла – во дворе.

В сети опубликовали видео разговора матери с украинскими защитниками. Просмотреть его можно по ссылке.

К теме – Буча встречает украинских военных: видео