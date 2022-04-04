Після звільнення Бучі від окупантів жителі розповідають все більше моторошних історій. Про ще один трагічний випадок повідомив блогер та журналіст Денис Казанський 3 квітня.

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Жінку застрелили у перший день окупації. Це відбулося біля хвіртки, коли вона вийшла, щоб подивитися на колону ворожої техніки.

Мати загиблої каже, що в окупантів не було жодних причин, щоб вбивати її дочку. Жінка поховала свою дитину, як змогла, – у дворі.

У мережі опублікували відео розмови матері з українськими захисниками. Переглянути його можна за посиланням.

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