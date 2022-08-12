Российская 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии, скорее всего, была уничтожена в бою.

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Эксперты предположили, что кремль намеренно послал их на тяжелое направление без передышки, где ВСУ их точно ликвидируют. Все для того чтобы скрыть военные преступления, совершенные оккупантами в Киевской области.

Бригада, которая совершала зверства на Киевщине, почти полностью уничтожена

Журналист-расследователь Марк Крутов провел расследование бригады после ее участия в зверствах в Буче и пришел к выводу, что после тяжелых боев на Изюмском и Славянском направлениях бригада практически прекратила свое существование.

Крутов заявил, что из 1 500 солдат, находившихся в бригаде до войны, предположительно, погибли от 200 до 300 человек. Типичное соотношение убитых и раненых в бою составляет примерно 1 к 3,5, что означает, что 64 бригада получила от 700 до 1 000 раненых в бою.

кремль все спланировал

Путин присвоил 64 бригаде почетное звание "гвардейская" 18 апреля после появления доказательств совершения ею военных преступлений в Буче.

После этого бригаду срочно отправили на Восток Украины после того, как завершили ее выведение из-под Москвы, не дав военным преступникам времени на отдых, переоборудование, получение пополнения или восстановление.

К тому времени ходили слухи, что кремль стремился уничтожить бригаду в бою, чтобы избежать раскрытия ее военных преступлений,

– говорится в сообщении.

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