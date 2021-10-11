На Прикарпатье зарезали молодого ветерана Василия Попадича

В городе Надворная, что на Ивано-Франковщине, смертельно ранили 25-летнего участника войны на Донбассе Василия Попадича. Ветерана ударили ножом в грудь.

Военного ранили ночью 9 октября. Об этом рассказал председатель общины Зиновий Андреевич.

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За жизнь ветерана боролись сутки

Ветерана доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Об этом рассказал заместитель гендиректора Надворнянской центральной районной больницы Иван Меланюк.

Парня приняли с ножевым ранением в грудную клетку в области сердца… Довольно сложная травма,

– признался врач.

Врачи провели операцию и запустили сердце Попадича. Воин в тяжелом состоянии находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако спасти жизнь не удалось – в ночь на 10 октября он умер.

Прощаться с ветераном в городе Надворная будут 12 октября в 11:00.



Василий Попадич / Фото "Блиц" Кто зарезал Попадича Мужчину ударил ножом в грудь односельчанин, сообщили в полиции. Между ними случился словесный конфликт у ночного магазина. Сам злоумышленник скрылся с места происшествия, но затем его задержали. Мужчине 41 год. Известно, что ранее он был судим за совершение ряда преступлений. Теперь же правоохранители объявили ему подозрение в умышленном убийстве. Мужчину могут посадить на 15 лет.



Место, где возник конфликт / Фото полиции