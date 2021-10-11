На Прикарпатье зарезали молодого ветерана Василия Попадича
Источник:"Суспільне"
В городе Надворная, что на Ивано-Франковщине, смертельно ранили 25-летнего участника войны на Донбассе Василия Попадича. Ветерана ударили ножом в грудь.
Военного ранили ночью 9 октября. Об этом рассказал председатель общины Зиновий Андреевич.
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За жизнь ветерана боролись сутки
Ветерана доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Об этом рассказал заместитель гендиректора Надворнянской центральной районной больницы Иван Меланюк.
Парня приняли с ножевым ранением в грудную клетку в области сердца… Довольно сложная травма,
– признался врач.
Врачи провели операцию и запустили сердце Попадича. Воин в тяжелом состоянии находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако спасти жизнь не удалось – в ночь на 10 октября он умер.
Прощаться с ветераном в городе Надворная будут 12 октября в 11:00.
Василий Попадич / Фото "Блиц"
Кто зарезал Попадича
Мужчину ударил ножом в грудь односельчанин, сообщили в полиции. Между ними случился словесный конфликт у ночного магазина. Сам злоумышленник скрылся с места происшествия, но затем его задержали.
Мужчине 41 год. Известно, что ранее он был судим за совершение ряда преступлений. Теперь же правоохранители объявили ему подозрение в умышленном убийстве. Мужчину могут посадить на 15 лет.
Место, где возник конфликт / Фото полиции
Что известно о Попадиче
Военный служил в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне в составе 10 отдельной горно-штурмовой бригады.
У ветерана остались брат, мама и бабушка.
Умерший ветеран / Фото "Блиц"