На Прикарпатті зарізали молодого ветерана Василя Попадича
Джерело:"Суспільне"
У місті Надвірна, що на Івано-Франківщині, смертельно поранили 25-річного учасника війни на Донбасі Василя Попадича. Ветерана вдарили ножем у груди.
Військового поранили вночі 9 жовтня. Про це розповів голова громади Зіновій Андрійович.
Читайте також Бойовики на Донбасі поранили українського військового
За життя ветерана боролись добу
Ветерана доправили у лікарню в стані клінічної смерті. Про це розповів заступник гендиректора Надвірнянської центральної районної лікарні Іван Меланюк.
Хлопця прийняли з ножовим пораненням у грудну клітку в ділянці серця...Досить складна травма,
– зізнався лікар.
Лікарі провели операцію та запустили серце Попадича. Воїн у важкому стані перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Однак зберегти життя не вдалось – у ніч на 10 жовтня він помер.
Прощатимуться із ветераном у місті Надвірна 12 жовтня об 11:00.
Василь Попадич / Фото "Бліц"
Хто зарізав Попадича
Чоловіка вдарив ножем у груди односелець, повідомили у поліції. Між ними трапився словесний конфлікт біля нічного магазину. Сам зловмисник втік з місця події, але потім його затримали.
Чоловіку 41 рік. Відомо, що раніше він був судимий за скоєння низки злочинів. Тепер же правоохоронці оголосили йому підозру в умисному вбивстві. Чоловіка можуть ув'язнити на 15 років.
Місце, де виник конфлікт / Фото поліції
Що відомо про Попадича
Військовий служив у 109 окремому гірсько-штурмовому батальйоні, у складі 10 окремої гірсько-штурмової бригади.
У ветерана залишилися брат, мама і бабуся.
Померлий ветеран / Фото "Бліц"