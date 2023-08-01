В Москве снова прилеты дронов – точь-в-точь в тот же небоскреб с министерствами

В одну из башен небоскреба "Москва-Сити" попал дрон – и это уже второе идентичное событие за двое суток. При той разнице, что ночью 1 августа беспилотник попал в другой этаж – чуть выше.

Пропагандисты в России пишут, что под Москвой ПВО сбило один или два БПЛА, но еще против одного, мол, пришлось применять РЭБ. Только прилет предотвратить не удалось.

Это произошло чуть раньше Под ударом были 3 российских министерства: все, что известно об атаке БПЛА на "Москва-Сити"

Дрон прилетел в тот же небоскреб в Москве, что и двое суток назад

Это произошло примерно в половине четвертого утра – в Москву прилетели несколько беспилотников. При этом жители подмосковных городков радостно публиковали видео, как эти дроны пролетали над ними.

Как убеждают росСМИ и местные власти Москвы, один или два БПЛА сбили, а еще один "подавили". Однако он спокойно прилетел в "Москва-Сити", причем в ту же башню, в которую уже попадал дрон буквально двое суток назад – 30 июля.

Тогда это была четвертая атака дронов на российскую столицу за три месяца. Теперь, очевидно, будем считать пять.

Относительно последствий: поврежден фасад где-то на уровне 17 – 21 этажей. Но лучше обо всем этом расскажет ряд видео.

Тем временем московский аэропорт "Внуково" закрыли, самолеты перенаправляются в другие локации.

Кратко об атаке БПЛА на "Москва-Сити" 30 июля

Взрывы в российской столице раздались около 3 утра. Да настолько мощные, что разбудили жителей соседних домов – там тряслись стены. Заявленная вероятная площадь разрушений – 40 квадратных метров.

квадратных метров. Что интересно, после атаки 1 августа мэр Москвы заявил, что площадь повреждений – 150 "квадратов". А это гораздо больше, чем после предыдущего прилета.

"квадратов". А это гораздо больше, чем после предыдущего прилета. Напомним, в бизнес-центре "Москва-Сити" расположены офисы трех российских министерств: минэкономразвития, минпромторга и минцифры. После прошлого взрыва их документация разлетелась по улицам. Посмотрим, что будет летать на этот раз.

Россия неизменно обвиняет в атаках Украину, однако украинские военные обычно причастность прямо не признают.