У Москві знову прильоти дронів – точнісінько у той самий хмарочос із міністерствами

В одну з веж хмарочоса "Москва-Сіті" влучив дрон – і це вже друга ідентична подія за дві доби. За тієї різниці, що вночі 1 серпня безпілотник влучив у інший поверх – трохи вище.

Пропагандисти у Росії пишуть, що під Москвою ППО збила чи то один, чи два БпЛА, але ще проти одного, мовляв, довелося застосовувати РЕБ. Тільки-от прильоту запобігти не вдалося.

Це сталося трохи раніше Під ударом були 3 російські міністерства: все, що відомо про атаку БпЛА на "Москва-Сіті"

Дрон прилетів у той самий хмарочос у Москві, що й дві доби тому

Це сталося приблизно о пів на четверту ранку – до Москви прилетіли кілька безпілотників. При цьому мешканці підмосковних містечок радісно публікували відео, як ці дрони пролітали над ними.

Як переконують росЗМІ та місцева влада Москви, один чи два БпЛА збили, а ще один "подавили". А проте він спокійнісінько прилетів у "Москва-Сіті", причім у ту ж вежу, в яку вже влучав дрон буквально дві доби тому – 30 липня.

Тоді це була четверта атака дронів на російську столицю за три місяці. Тепер, вочевидь, будемо рахувати п'ять.

Щодо наслідків: пошкоджено фасад десь на рівні 17 – 21 поверхів. Але краще про все це розповість низка відео.

Тим часом московський аеропорт "Внуково" закрили, літаки перенаправляють в інші локації.

Коротко про атаку БпЛА на "Москва-Сіті" 30 липня

Вибухи у російській столиці пролунали близько 3 ранку. Та настільки потужні, що розбудили жителів сусідніх будинків – там трусилися стіни. Заявлена ймовірна площа руйнувань – 40 квадратних метрів.

квадратних метрів. Що цікаво, після атаки 1 серпня мер Москви заявив, що площа пошкоджень – 150 "квадратів". А це значно більше, ніж після попереднього прильоту.

"квадратів". А це значно більше, ніж після попереднього прильоту. Нагадаємо, у бізнес-центрі "Москва-Сіті" розташовані офіси трьох російських міністерств: мінекономрозвитку, мінпромторгу й мінцифри. Після минулого вибуху їхня документація розлетілася по вулицях довкола. Подивимося, що буде літати цього разу.

Росія незмінно звинувачує в атаках Україну, а проте українські військові зазвичай причетність прямо не визнають.