В Резерв+ уже скоро появится фото владельцев документов: когда это произойдет
- В приложении Резерв+ военно-учетные документы будут иметь фото владельца уже на этой неделе.
- Документ будет иметь единую форму с QR-кодом и никаких альтернативных вариантов не будет предусматриваться.
В военно-учетных документах в приложении Резерв+ вскоре появится фото владельца. Новую функцию планируют ввести уже на этой неделе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Как будет выглядеть военно-учетный документ?
Руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой рассказал об изменениях, которые ждут военнообязанных в приложении Резерв+.
С этой недели правительство нормирует единую форму военно-учетного документа. Он будет в такой форме, как вы его привыкли видеть, в Резерв+. Его можно сгенерировать через портал Дія,
– отметил он.
По его словам, военно-учетный документ будет иметь единую установленную форму с QR-кодом и никаких альтернативных вариантов не будет предусматриваться.
Берестовой также отметил, что для корректной идентификации владельца в документе обязательно должна быть фотография, чтобы исключить передачу или использование чужого документа.
Какие еще функции могут добавить в Резерв+?
Со следующего года в приложение Резерв+ могут добавить уведомления о повестках. В то же время граждане, которые уже нарушили воинский учет, будут иметь уведомления о наличии соответствующего штрафа.
По словам Олега Берестового, в следующем году Минобороны также планирует ввести возможность постановки на воинский учет через Резерв+ или в автоматическом режиме для молодежи.
Планируется также улучшение функционала раздела с вакансиями. Система будет учитывать умения человека и предлагать работу в армии, которая подходит именно ему. Человек сам сможет вносить информацию о себе, чтобы улучшить поиск вакансий.