В Резерв+ уже скоро появится фото владельцев документов: когда это произойдет

В военно-учетных документах в приложении Резерв+ вскоре появится фото владельца. Новую функцию планируют ввести уже на этой неделе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Как будет выглядеть военно-учетный документ?

Руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой рассказал об изменениях, которые ждут военнообязанных в приложении Резерв+.

С этой недели правительство нормирует единую форму военно-учетного документа. Он будет в такой форме, как вы его привыкли видеть, в Резерв+. Его можно сгенерировать через портал Дія,

– отметил он.

По его словам, военно-учетный документ будет иметь единую установленную форму с QR-кодом и никаких альтернативных вариантов не будет предусматриваться.

Берестовой также отметил, что для корректной идентификации владельца в документе обязательно должна быть фотография, чтобы исключить передачу или использование чужого документа.

