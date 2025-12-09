Укр Рус
В Резерв+ уже скоро появится фото владельцев документов: когда это произойдет
9 декабря, 09:02
2

В Резерв+ уже скоро появится фото владельцев документов: когда это произойдет

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В приложении Резерв+ военно-учетные документы будут иметь фото владельца уже на этой неделе.
  • Документ будет иметь единую форму с QR-кодом и никаких альтернативных вариантов не будет предусматриваться.

В военно-учетных документах в приложении Резерв+ вскоре появится фото владельца. Новую функцию планируют ввести уже на этой неделе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Как будет выглядеть военно-учетный документ?

Руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой рассказал об изменениях, которые ждут военнообязанных в приложении Резерв+.

С этой недели правительство нормирует единую форму военно-учетного документа. Он будет в такой форме, как вы его привыкли видеть, в Резерв+. Его можно сгенерировать через портал Дія, 
– отметил он.

По его словам, военно-учетный документ будет иметь единую установленную форму с QR-кодом и никаких альтернативных вариантов не будет предусматриваться.

Берестовой также отметил, что для корректной идентификации владельца в документе обязательно должна быть фотография, чтобы исключить передачу или использование чужого документа.

Какие еще функции могут добавить в Резерв+?

  • Со следующего года в приложение Резерв+ могут добавить уведомления о повестках. В то же время граждане, которые уже нарушили воинский учет, будут иметь уведомления о наличии соответствующего штрафа.
     

  • По словам Олега Берестового, в следующем году Минобороны также планирует ввести возможность постановки на воинский учет через Резерв+ или в автоматическом режиме для молодежи.
     

  • Планируется также улучшение функционала раздела с вакансиями. Система будет учитывать умения человека и предлагать работу в армии, которая подходит именно ему. Человек сам сможет вносить информацию о себе, чтобы улучшить поиск вакансий.