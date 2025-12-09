У Резерв+ вже незабаром з'явиться фото власників документів: коли це станеться
- У застосунку Резерв+ військово-облікові документи матимуть фото власника вже цього тижня.
- Документ матиме єдину форму з QR-кодом і жодних альтернативних варіантів не передбачатиметься.
У військових-облікових документах у застосунку Резерв+ невдовзі з'явиться фото власника. Нову функцію планують запровадити вже цього тижня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Як виглядатиме військово-обліковий документ?
Керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий розповів про зміни, які чекають на військовозобов'язаних у застосунку Резерв+.
З цього тижня уряд унормує єдину форму військово-облікового документа. Він буде в такій формі, як ви його звикли бачити, в Резерв+. Його можна також згенерувати через портал Дія,
– зазначив він.
За його словами, військово-обліковий документ матиме єдину встановлену форму з QR-кодом і жодних альтернативних варіантів не передбачатиметься.
Берестовий також зазначив, що для коректної ідентифікації власника в документі обов'язково має бути фотографія, аби унеможливити передачу чи використання чужого документа.
Які ще функції можуть додати в Резерв+?
З наступного року в додаток Резерв+ можуть додати сповіщення про повістки. Водночас громадяни, які вже порушили військовий облік, матимуть сповіщення про наявність відповідного штрафу.
За словами Олега Берестового, наступного року Міноборони також планує ввести можливість постановки на військовий облік через Резерв+ або в автоматичному режимі для молоді.
Планується також поліпшення функціоналу розділу з вакансіями. Система буде враховувати вміння людини й пропонувати роботу у війську, яка підходить саме їй. Людина сама зможе вносити інформацію про себе, щоб покращити пошук вакансій.