У Резерв+ вже незабаром з'явиться фото власників документів: коли це станеться

У військових-облікових документах у застосунку Резерв+ невдовзі з'явиться фото власника. Нову функцію планують запровадити вже цього тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Як виглядатиме військово-обліковий документ?

Керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий розповів про зміни, які чекають на військовозобов'язаних у застосунку Резерв+.

З цього тижня уряд унормує єдину форму військово-облікового документа. Він буде в такій формі, як ви його звикли бачити, в Резерв+. Його можна також згенерувати через портал Дія,

– зазначив він.

За його словами, військово-обліковий документ матиме єдину встановлену форму з QR-кодом і жодних альтернативних варіантів не передбачатиметься.

Берестовий також зазначив, що для коректної ідентифікації власника в документі обов'язково має бути фотографія, аби унеможливити передачу чи використання чужого документа.

Які ще функції можуть додати в Резерв+?