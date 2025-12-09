Укр Рус
9 грудня, 09:02
2

У Резерв+ вже незабаром з'явиться фото власників документів: коли це станеться

Поліна Буянова
Основні тези
  • У застосунку Резерв+ військово-облікові документи матимуть фото власника вже цього тижня.
  • Документ матиме єдину форму з QR-кодом і жодних альтернативних варіантів не передбачатиметься.

У військових-облікових документах у застосунку Резерв+ невдовзі з'явиться фото власника. Нову функцію планують запровадити вже цього тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Як виглядатиме військово-обліковий документ?

Керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий розповів про зміни, які чекають на військовозобов'язаних у застосунку Резерв+.

З цього тижня уряд унормує єдину форму військово-облікового документа. Він буде в такій формі, як ви його звикли бачити, в Резерв+. Його можна також згенерувати через портал Дія, 
– зазначив він.

За його словами, військово-обліковий документ матиме єдину встановлену форму з QR-кодом і жодних альтернативних варіантів не передбачатиметься.

Берестовий також зазначив, що для коректної ідентифікації власника в документі обов'язково має бути фотографія, аби унеможливити передачу чи використання чужого документа.

Які ще функції можуть додати в Резерв+?

  • З наступного року в додаток Резерв+ можуть додати сповіщення про повістки. Водночас громадяни, які вже порушили військовий облік, матимуть сповіщення про наявність відповідного штрафу.
     

  • За словами Олега Берестового, наступного року Міноборони також планує ввести можливість постановки на військовий облік через Резерв+ або в автоматичному режимі для молоді.
     

  • Планується також поліпшення функціоналу розділу з вакансіями. Система буде враховувати вміння людини й пропонувати роботу у війську, яка підходить саме їй. Людина сама зможе вносити інформацію про себе, щоб покращити пошук вакансій.