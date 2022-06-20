Пришло время переходить на украиноязычный контент

Я рад приветствовать запрет на законодательном уровне российского контента – песен, выступлений российских артистов и распространения российских книг.

Давно пора

Соответствующие законопроекты №7273-д и №7459 были приняты в целом во время сегодняшнего заседания ВРУ. Было принято решение о запрете публичного исполнения российских песен и их использования на радио и телевидении.

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Народные депутаты также поддержали запрет на импорт издательской продукции из России и Беларуси, издание и продажу книг авторства граждан России в Украине и поддержали стимулирование развития украинского книгоиздания и книгораспространения.

Также был принят закон №6287 о стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения.

От музыки к библиотекам

Война доказала, что давно пора переходить на украиноязычный контент. И это должно быть закреплено на законодательном уровне. Спасибо всем, кто поддержал такие решения. Мы должны замещать российский контент украинским на всех уровнях – от музыки до библиотек.

Украиноязычный контент набирает обороты. Мы уже видим популярность украинского контента и языка на примере YouTube, Instagram и Facebook, просто слышим это на улицах, на радио.

Принятые решения призваны помочь украинским авторам делиться качественным контентом с самой широкой аудиторией, которая после российского вторжения физически не воспринимает любой российский креативный продукт.

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