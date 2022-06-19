Соответствующее решение 306 народных депутатов было поддержано 19 июня. С 1 января 2023 года, согласно принятому законопроекту, в Украине вступят в силу новые правила по книгопечатанию. Они будут предусматривать печать на государственном языке, на официальных языках Евросоюза и на языках коренных народов Украины.

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Запрет на ввоз книг с произведениями российских граждан

Согласно законопроекту, с 1 января 2023 г. в Украину будет запрещен выпуск, ввоз и распространение изданий, содержащих произведения граждан России. Однако будут исключения. Первый – нововведение не распространяется на книги, изданные до 1 января 2023 года. Второе – эта норма не применима к изданиям, где есть произведения тех россиян, которые получили гражданство Украины или были нашими гражданами на момент смерти и не имели российского паспорта.

Печатную продукцию, которая подпадает под нововведение, можно будет ввозить из-за границы физическим лицам только при условии, что эта продукция соответствует трем критериям:

эта продукция является частью ручной клади или сопроводительного багажа;

количество экземпляров – не более 10 единиц;

она не есть в Реестре печатной продукции антиукраинского содержания.

Кроме того, есть новые требования по переводу произведений. С 1 января 2023 года в Украине будут печатать переводы только на украинский язык, официальные языки ЕС или языки коренных народов Украины, то есть крымскотатарском, крымчацком и караимском или языке оригинала.

Что важно – новые требования к книжной продукции также относятся к электронным изданиям и аудиокнигам .

Совет запретил русскую музыку

Также на заседании Верховной Рады 303 народных депутата поддержали законопроект о запрете российской музыки в общественных местах и в медиа.

В Раде также решили создать список российских артистов, на которых не распространяется запрет. Речь идет о музыкальных исполнителях, которые осуждают вооруженную агрессию России против Украины. Соответствующий список исполнителей будет вести и обновлять СНБО.

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