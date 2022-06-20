Я радий вітати заборону на законодавчому рівні російського контенту – пісень, виступів російських артистів та розповсюдження російських книг.

Давно на часі

Відповідні законопроєкти №7273-д та №7459 були ухвалені в цілому під час сьогоднішнього засідання ВРУ. Було прийнято рішення про заборону публічного виконання російських пісень та їхнього використання на радіо і телебаченні.

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Народні депутати також підтримали заборону імпорту видавничої продукції з Росії та Білорусі, видання і продаж книг авторства громадян Росії в Україні та підтримали стимулювання розвитку українського книговидання та книгорозповсюдження.

Також було прийнято закон №6287 щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження.

Від музики до бібліотек

Війна довела, що давно вже настав час переходити на україномовний контент. І це має бути закріплено на законодавчому рівні. Дякую всім, хто підтримав такі рішення. Ми повинні заміщувати російський контент українським на всіх рівнях – від музики до бібліотек.

Україномовний контент набирає обертів. Ми вже бачимо популярність українського контенту та мови на прикладі YouTube, Instagram та Facebook, чуємо просто це на вулицях, на радіо.

Прийняті рішення покликані допомогти українським авторам ділитися якісним контентом з якнайширшою аудиторією, яка після російського вторгнення на фізичному рівні не сприймає будь-який російський креативний продукт.

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