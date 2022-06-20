Якщо коротко: зростання економіки Польщі, цей період тісно корелює із сумою вигод, отриманих від участі в ЄС.
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Польське диво
Нагадаю, Польща стала членом ЄС у 2004 році. ВВП Польщі за той час виріс більш ніж на 400 мільярдів доларів – із 255 мільярдів доларів до 674 мільярдів доларів.
Польща отримала доступ до єдиного ринку ЄС із більш ніж 500 мільйонами клієнтів, а також має до свого великого внутрішнього ринку у 38 мільйонів клієнтів:
- З моменту приєднання до єдиного ринку ЄС польський експорт перевищив 200 мільярдів євро на рік.
- У 2015 – 2017 роках країна вперше з 1990-х мала позитивне сальдо торговельного балансу.
- Частка високотехнологічної продукції в експорті збільшилася більш ніж удвічі: з 3,3% у 2004 році до 7,7% у 2017 році.
- Близько 80% експорту товарів сьогодні припадає на країни ЄС
- Позитивне сальдо торговельного балансу Польщі (різниця між експортом та імпортом) за час перебування в ЄС складає понад 70 мільярдів доларів.
Польща створила систему стимулів (як внутрішніх, так і джерел ЄС) для заохочення іноземних інвестицій.
У період з 2004 по 2015 рік обсяг прямих іноземних інвестицій у Польщі збільшився з 41,4 мільярда доларів до 143,8 мільярда доларів. Приріст понад 100 мільярдів доларів.
У результаті за час перебування в ЄС Польща отримала близько 500 мільярдів доларів ресурсів для розвитку:
- Підтримку від ЄС – понад 100 мільярдів євро
- Іноземних інвестицій понад 100 мільярдів доларів
- Позитивне сальдо торговельного балансу понад 70 мільярдів доларів.
- Приріст державного боргу 240 мільярдів доларів.
Як бачимо, ці цифри одного порядку із приростом ВВП Польщі. Приріст ресурсів понад 500 мільярдів доларів, приріст ВВП – близько 400 мільярдів доларів.
Україна
Для порівняння – ті ж цифри по Україні
Динаміка ВВП 2004 – 2021 (з урахуванням війни)
- З 64,82 мільярда доларів виріс до 200 мільярдів доларів (приріст ВВП + 135 мільярдів доларів).
- Тут також важливо враховувати збитки, завдані Україні Росією внаслідок анексії Криму та окупації Донбасу. Це близько 280 мільярдів доларів.
- А також гроші, вкрадені з "Ощадбанку" України. У сьогоднішніх грошах це сума – близько 200 мільярдів доларів.
Допомога від ЄС = 0. Торгове сальдо торгового балансу в Україні з 2004 року – негативне (ми спонсоруємо світову економіку).
Україна експортує продукції на рік на суму 69 мільярдів доларів.
В Україні зведення сум через агресію Росії точних оцінок не дасть. Але можна зробити такі висновки:
- Входження до ЄС може надати Україні значні ресурси для адаптації до стандартів ЄС.
- Адаптація до стандартів, включаючи правові та судові – буде хорошим стимулом для припливу інвестицій
- Доступ на європейський ринок разом з інвестиціями – розширить можливості для українського експорту та, насамперед, для технологічного експорту з високою доданою вартістю
- У нарощуванні держборгу немає нічого страшного, якщо борги залучаються у розвиток економіки, а вартість обслуговування боргу – мінімальна.
Справа за малим – не про*бати можливості, що відкриваються. Але спершу треба перемогти!
Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: