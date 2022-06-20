Якщо коротко: зростання економіки Польщі, цей період тісно корелює із сумою вигод, отриманих від участі в ЄС.

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Польське диво

Нагадаю, Польща стала членом ЄС у 2004 році. ВВП Польщі за той час виріс більш ніж на 400 мільярдів доларів – із 255 мільярдів доларів до 674 мільярдів доларів.

Польща отримала доступ до єдиного ринку ЄС із більш ніж 500 мільйонами клієнтів, а також має до свого великого внутрішнього ринку у 38 мільйонів клієнтів:

  • З моменту приєднання до єдиного ринку ЄС польський експорт перевищив 200 мільярдів євро на рік.
  • У 2015 – 2017 роках країна вперше з 1990-х мала позитивне сальдо торговельного балансу.
  • Частка високотехнологічної продукції в експорті збільшилася більш ніж удвічі: з 3,3% у 2004 році до 7,7% у 2017 році.
  • Близько 80% експорту товарів сьогодні припадає на країни ЄС
  • Позитивне сальдо торговельного балансу Польщі (різниця між експортом та імпортом) за час перебування в ЄС складає понад 70 мільярдів доларів.

Польща створила систему стимулів (як внутрішніх, так і джерел ЄС) для заохочення іноземних інвестицій.

У період з 2004 по 2015 рік обсяг прямих іноземних інвестицій у Польщі збільшився з 41,4 мільярда доларів до 143,8 мільярда доларів. Приріст понад 100 мільярдів доларів.

У результаті за час перебування в ЄС Польща отримала близько 500 мільярдів доларів ресурсів для розвитку:

  • Підтримку від ЄС – понад 100 мільярдів євро
  • Іноземних інвестицій понад 100 мільярдів доларів
  • Позитивне сальдо торговельного балансу понад 70 мільярдів доларів.
  • Приріст державного боргу 240 мільярдів доларів.

Як бачимо, ці цифри одного порядку із приростом ВВП Польщі. Приріст ресурсів понад 500 мільярдів доларів, приріст ВВП – близько 400 мільярдів доларів.

Україна

Для порівняння – ті ж цифри по Україні

Динаміка ВВП 2004 – 2021 (з урахуванням війни)

  • З 64,82 мільярда доларів виріс до 200 мільярдів доларів (приріст ВВП + 135 мільярдів доларів).
  • Тут також важливо враховувати збитки, завдані Україні Росією внаслідок анексії Криму та окупації Донбасу. Це близько 280 мільярдів доларів.
  • А також гроші, вкрадені з "Ощадбанку" України. У сьогоднішніх грошах це сума – близько 200 мільярдів доларів.

Допомога від ЄС = 0. Торгове сальдо торгового балансу в Україні з 2004 року – негативне (ми спонсоруємо світову економіку).

Україна експортує продукції на рік на суму 69 мільярдів доларів.

В Україні зведення сум через агресію Росії точних оцінок не дасть. Але можна зробити такі висновки:

  • Входження до ЄС може надати Україні значні ресурси для адаптації до стандартів ЄС.
  • Адаптація до стандартів, включаючи правові та судові – буде хорошим стимулом для припливу інвестицій
  • Доступ на європейський ринок разом з інвестиціями – розширить можливості для українського експорту та, насамперед, для технологічного експорту з високою доданою вартістю
  • У нарощуванні держборгу немає нічого страшного, якщо борги залучаються у розвиток економіки, а вартість обслуговування боргу – мінімальна.

Справа за малим – не про*бати можливості, що відкриваються. Але спершу треба перемогти!

Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: