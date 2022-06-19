Помилка союзників

Я настільки отетеріла, що не могла повірити власним очам. "Для чого мені підручник з партизанки?", – не спитала його я.

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Того ж дня подзвонили купа знайомих з купи країн і вмовляли мене тікати, бо "всьо – капець". "Яке капець, якщо капець кацапам в Харкові?", – не питала їх я.

І в місті справді їм саме тоді настав капець. Зараз про 27 лютого вже багато наговорили публічно учасники, тому це все не таємниця.

А мої закордонні друзі, причому серед них досвідчені безпековці, вважали захоплення Харкова Росією вирішеною справою.

Жодних порад

Ніхто крім нас не знає ні наших сил, ні наших можливостей, ні наших проблем.

Ба більше, ніхто зовні досі того не зрозумів повністю. І Байден теж.

Я не даю вже нікому радити мені, що робити. Я кажу список потреб і питаю, що з того ви можете нам дати. І вам те саме раджу.