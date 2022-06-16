Корейський сценарій

Перемогла така гіпотеза: формального кінця війни не буде, угоди не буде, припинення вогню не буде, але буде неформальне припинення вогню і натівські війська біля передової як гарантія безпеки.

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По суті корейський сценарій – південна і північна Корея, де Росія буде північною Корею, а Україна південною. Що ви думаєте?

Росія приречена

Також багато людей тут вважають, ще неофіційна, але реальна політична мета для США в цій війні – змінити лідера Росії, а бажано – весь режим. Звісно, офіційно ніхто це не визнає.

Багато людей серед моїх університетських колег дуже засмучені війною.

Кажуть, у той час, коли світ має боротись з бідністю, зміною клімату,або навалою популізму в політиці, Росія розв’язала війну. Це самогубство. І для Росії, і для всіх інших.

Боротьба троиває

Тут є українські студенти, які допомагають Україні з санкційною політикою. Кожний українець намагається робити щось своє.

Було багато питань про те, чи відбудеться в Росії революція. Я сказав: "ні, на мою думку".

У цілому їм всім цікаво і вони хочуть допомогти, але мало знають про Україну і не знають як допомогти, крім фінансів. Дуже гарні у мене колеги. Всі обнімали мене і намагались похвалити нас, підтримати емоційно. Піттсбург видався мені набагато теплішим, людяним ніж Нью-Йорк. Але це можливо тому що це мої друзі і вони ставляться до Украіни більш особисто.