Докорінні зміни

У Німеччині, перш за все, змінюється оборонна політика – не тільки по лінії Україна – Росія, а взагалі, коли Німеччина в рази збільшуватиме витрати на безпеку. Ну, і економіка у сфері енергетики.

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Італія традиційно мала тісні зв'язки з Росією, як на економічному рівні, так й у політичному і медійному (Берлусконі тут як збірний образ). Але прем'єр-міністр Драгі досить чіткий у своїх формулюваннях щодо Путіна (вважає переговори з ним марнуванням часу), і це поступово впливає і на позицію інших. Наприклад, у сфері медіа.

Європа починає прозрівати

Я трохи стежу за темою розслідування всередині Італії щодо використання медіа як майданчика для російської дезінформації – італійські ЗМІ нерідко публікували пропагандистів із Росії. Так ось деякі починають прозрівати.

Financial Times написав про те, що Саллюсті, який 11 років був головним редактором газети Il Giornale (власник – родина Берлусконі), коли на одному з каналів минулого тижня йшла дискусія про війну в Україні, раптом перетворився на прихильника ЄС та НАТО.

У цьому ж ефірі скайпом включали Захарову і Соловйова (прямо з Червоної площі), які, зрозуміло, звинувачують у всьому Захід. Так ось, Саллюсті назвав їхні слова прикладами найгіршої пропаганди, і сказав, що більше не хоче бути у цій компанії.