Коренные изменения

В Германии, прежде всего, меняется оборонная политика - не только по линии Украина-Россия, а воооще, когда Германия будет в разы увеличивать расходы на безопасность. Ну и экономика, в сфере энергетики.

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Италия традиционно имела тесные связи с Россией не только на экономическом уровне, но и на политическом и медийном (Берлускони тут как собирательный образ). Но, вот, премьер-министр Драги довольно чёток в своих формулировках в отношении Путина (считает переговоры с ним пустой тратой времени), и это постепенно влияет и на позицию других. Например, в сфере медиа.

Прозрение

Я немного слежу за темой расследования внутри Италии относительно использования медиа как площадки для российской дезинформации – итальянские СМИ нередко публиковали пропагандистов из РФ. Так вот некоторые начинают прозревать.

Financial Times написал о том, что Саллюсти, который 11 лет был главным редактором газеты Il Giornale (владелец – семья Берлускони), когда на одном из каналов на прошлой неделе шла дискуссия о войне в Украине, неожиданно вдруг превратился в сторонника ЕС и НАТО.

В этом же эфире по скайпу включали Захарову и Соловьева (прямо с Красной площади), которые, понятное дело, обвиняют во всем Запад. Так вот, Саллюсти назвал их слова примером худшей пропаганды, и сказал, что больше не хочет быть в этой компании.