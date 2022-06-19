Ошибка союзников

Я настолько обалдела, что не могла поверить своим глазам. "Для чего мне учебник по партизанке?", – не спросила его я.

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В тот же день позвонили куча знакомых с кучи стран и уговаривали меня бежать, потому что "все – капец". "Какой капец, если капец кацапам в Харькове?", – не спрашивала их я.

И в городе действительно им как раз наступил капец. Сейчас о 27 февраля уже многое наговорили публично участники, поэтому это все не тайна.

А мои зарубежные друзья, причем в их числе опытные специалисты по безопасности, считали захват Харькова Россией решенным делом.

Никаких советов

Никто, кроме нас, не знает ни наших сил, ни наших возможностей, ни наших проблем.

Более того, никто внешне до сих пор не понял полностью. И Байден тоже.

Я уже не даю никому советовать мне, что делать. Я говорю список потребностей и спрашиваю, что с этого вы можете нам дать. И вам тоже советую.