Если коротко: рост экономики Польши, этот период тесно коррелирует с суммой выгод, полученных от участия в ЕС.
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Польское чудо
Напомним, Польша стала членом ЕС в 2004 году. ВВП Польши за то время вырос более чем на 400 миллиардов долларов с 255 миллиардов долларов до 674 миллиардов долларов.
Польша получила доступ к единому рынку ЕС с более чем 500 миллионами клиентов, а также имеет к своему крупному внутреннему рынку 38 миллионов клиентов:
- С момента присоединения к единому рынку ЕС польский экспорт превысил 200 миллиардов евро в год.
- В 2015 – В 2017 годах страна впервые с 1990-х имела положительное сальдо торгового баланса.
- Доля высокотехнологичной продукции в экспорте увеличилась более чем в два раза: с 3,3% в 2004 году до 7,7% в 2017 году.
- Около 80% экспорта товаров сегодня приходится на страны ЕС
- Положительное сальдо торгового баланса Польши (разница между экспортом и импортом) за время пребывания в ЕС составляет более 70 миллиардов долларов.
Польша создала систему стимулов (как внутренних, так и источников ЕС) для поощрения иностранных инвестиций.
В период с 2004 по 2015 год объем прямых иностранных инвестиций в Польше увеличился с 41,4 млрд до 143,8 млрд долларов. Прирост свыше 100 миллиардов долларов.
В результате за время пребывания в ЕС Польша получила около 500 миллиардов долларов ресурсов для развития:
- Поддержка от ЕС – более 100 миллиардов евро
- Иностранных инвестиций свыше 100 миллиардов долларов
- Положительное сальдо торгового баланса составляет более 70 миллиардов долларов.
- Прирост госдолга 240 миллиардов долларов.
Как видим эти цифры одного порядка с приростом ВВП Польши. Прирост ресурсов более 500 миллиардов долларов, прирост ВВП – около 400 миллиардов долларов.
Украина
Для сравнения – те же цифры по Украине
Динамика ВВП 2004 – 2021 (с учетом войны)
- С 64,82 миллиарда долларов вырос до 200 миллиардов долларов (прирост ВВП + 135 миллиардов долларов).
- Здесь также важно учитывать ущерб, нанесенный Украине Россией в результате аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Это около 280 миллиардов долларов.
- А также деньги, украденные из Сбербанка Украины. В сегодняшних деньгах это сумма. около 200 миллиардов долларов.
Помощь от ЕС = 0. Торговое сальдо торгового баланса в Украине с 2004 года – отрицательное (мы спонсируем мировую экономику).
Украина экспортирует продукцию в год на сумму 69 миллиардов долларов.
В Украине сведение сумм из-за агрессии России точных оценок не даст. Но можно сделать следующие выводы:
- Вступление в ЕС может предоставить Украине значительные ресурсы для адаптации к стандартам ЕС.
- Адаптация к стандартам, включая правовые и судебные – будет хорошим стимулом для притока инвестиций
- Доступ на европейский рынок вместе с инвестициями – расширит возможности для украинского экспорта и, прежде всего, для технологического экспорта с высокой добавленной стоимостью
- В наращивании госдолга нет ничего страшного, если долги привлекаются для развития экономики, а стоимость обслуживания долга – минимальная.
Дело за малым – не про*бать открывающиеся возможности. Но сперва нужно победить!
Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: