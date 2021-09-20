Пришло время сделать то, о чем я мечтал, – российский стрелок сделал откровенное признание

В российском Пермском государственном университете утром 20 сентября устроили стрельбу. Предварительно, огонь открыл Тимур Бекмансуров. Мужчина заявил, что давно мечтал сделать это.

В российском вузе произошла стрельба, которая уже привела к нескольким жертвам. Вероятный нападающий рассказал о том, почему открыл огонь и как долго планировал это.

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Признание стрелка

По предварительной информации, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.

Думал об этом давно, шли годы и я понял, что пришло время сделать то, о чем я мечтал,

– заявил он.

Стрелок в деталях рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сначала он хотел атаковать прежнюю школу, но изменил решение в конце марта. Мол, его учебное заведение "было слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут жизни".

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