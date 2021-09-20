Настав час зробити те, про що я мріяв, – російський стрілок зробив відверте зізнання
Джерело:телеграм Mash
У російському Пермському державному університеті вранці 20 вересня влаштували стрілянину. Попередньо, вогонь відкрив Тимур Бекмансуров. Чоловік заявив, що давно мріяв зробити це.
У російському виші сталася стрілянина, яка вже призвела до кількох жертв. Ймовірний нападник розповів про те, чому відкрив вогонь та як довго планував це.
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Зізнання російського стрілка
За попередньою інформацією, стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров.
Думав про це давно, йшли роки і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв,
– заявив він.
Стрілок у деталях розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад. Спершу він хотів атакувати колишню школу, але змінив рішення наприкінці березня. Мовляв, його навчальний заклад "був занадто неприємним місцем для того, щоб проводити в ньому останні 10 хвилин життя".
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Стрілянина у Пермському університеті: що відомо
- Вранці 20 вересня невідомий проник на територію кампуса Пермського університету і відкрив стрілянину на вулиці. За інформацією ЗМІ, він використовував вогнепальну зброю. Аби врятуватися, студенти вистрибували прямо з вікон будівлі.
- Наразі відомо про 5 загиблих та щонайменше 10 постраждалих.
- За останньою інформацію, Тимура Бексансурова затримали. Ймовірно, він поранений.