Настав час зробити те, про що я мріяв, – російський стрілок зробив відверте зізнання

У російському Пермському державному університеті вранці 20 вересня влаштували стрілянину. Попередньо, вогонь відкрив Тимур Бекмансуров. Чоловік заявив, що давно мріяв зробити це.

У російському виші сталася стрілянина, яка вже призвела до кількох жертв. Ймовірний нападник розповів про те, чому відкрив вогонь та як довго планував це.

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Зізнання російського стрілка

За попередньою інформацією, стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров.

Думав про це давно, йшли роки і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв,

– заявив він.

Стрілок у деталях розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад. Спершу він хотів атакувати колишню школу, але змінив рішення наприкінці березня. Мовляв, його навчальний заклад "був занадто неприємним місцем для того, щоб проводити в ньому останні 10 хвилин життя".

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