Испания, Ирландия и Норвегия заявили, что признают Палестинское государство: почему США против

Испания, Ирландия и Норвегия заявили, что признают Палестинское государство 28 мая. США и другие крупные страны выступают против такого решения на этом этапе урегулирования конфликта.

Западное издание сообщает, что почти одновременные решения трех стран признать Палестину могут дать толчок для ее признания другими странами ЕС и стимулировать дальнейшие шаги в ООН, что углубит изоляцию Израиля. Их позиция в том, что это вроде бы шаг к давним палестинским стремлениям, которые возникли на фоне международного возмущения количеством погибших среди гражданского населения после наступления Израиля на Газу.

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Почему США сейчас против признания Палестины

ООН предусматривала в 1947 году распределение территорий таким образом, чтобы рядом могли мирно сосуществовать еврейское и Палестинское государства. Впрочем, палестинцы и весь арабский мир отклонили эту идею. По результатам арабо-израильской войны 1948 – 1949 годов и Шестидневной войны 1967 года Израиль взял под свой контроль все спорные территории, в том числе и Газу, которую контролировал Египет.

США, Великобритания и другие западные страны поддержали идею независимого Палестинского государства, существующего рядом с Израилем, как решение ожесточенного конфликта на Ближнем Востоке. Но они настаивают на том, что государственность Палестины должна стать частью урегулирования путем переговоров. С 2009 года же не было никаких предметных переговоров.

Associated Press сообщает, что страны, которые хотят признать Палестину, не признают существующее государство, а признают лишь возможность его существования. Они хотят укрепить международный статус палестинцев и оказать большее давление на Израиль, чтобы тот начал переговоры о прекращении войны. Испания, Ирландия, Норвегия, (а за ними Мальта и Словения) сейчас хотят признать Палестину, подав это как "положительный вклад" в прекращение войны.

Кто еще и почему против признания

Израиль отвергает любые шаги по легитимизации палестинцев. В видеозаявлении премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "намерение нескольких европейских стран признать Палестинское государство является наградой за терроризм".

80% палестинцев в Иудее и Самарии (Западный берег) поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя дать государство. Это будет террористическое государство,

– подчеркнул Нетаньяху.

Крупные государства пока тоже не спешат признавать Палестину. Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что признание Палестинского государства не может произойти, пока ХАМАС остается в Газе, хотя это и может произойти, пока Израиль ведет переговоры с палестинскими лидерами. Франция и Германия пока тоже против таких шагов.

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