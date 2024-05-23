Іспанія, Ірландія та Норвегія заявили, що визнають Палестинську державу: чому США проти

Іспанія, Ірландія та Норвегія заявили, що визнають Палестинську державу 28 травня. США та інші великі країни виступають проти такого рішення на цьому етапі врегулювання конфлікту.

Західне видання повідомляє, що майже одночасні рішення трьох країн визнати Палестину можуть дати поштовх для її визнання іншими країнами ЄС і стимулювати подальші кроки в ООН, що поглибить ізоляцію Ізраїлю. Їхня позиція у тому, що це начебто крок до давніх палестинських прагнень, які виникли на тлі міжнародного обурення кількістю загиблих серед цивільного населення після наступу Ізраїлю на Газу.

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Чому США наразі проти визнання Палестини

ООН передбачала у 1947 році розподіл територій таким чином, щоб поруч могли мирно співіснувати єврейська та Палестинська держави. Втім, палестинці та увесь арабський світ відхилили цю ідею. За результатами арабо-ізраїльської війни 1948 – 1949 років та Шестиденної війни 1967 року Ізраїль взяв під свій контроль усі спірні території, в тому числі і Газу, яку контролював Єгипет.

США, Велика Британія та інші західні країни підтримали ідею незалежної Палестинської держави, що існує поряд з Ізраїлем, як вирішення запеклого конфлікту на Близькому Сході. Але вони наполягають на тому, що державність Палестини має стати частиною врегулювання шляхом переговорів. З 2009 року ж не було жодних предметних переговорів.

Associated Press повідомляє, що країни, які хочуть визнати Палестину, не визнають чинну державу, а визнають лише можливість її існування. Вони хочуть зміцнити міжнародний статус палестинців і чинити більший тиск на Ізраїль, щоб той почав переговори про припинення війни. Іспанія, Ірландія, Норвегія, (а за ними Мальта та Словенія) нині хочуть визнати Палестину, подавши це як "позитивний внесок" у припинення війни.

Хто ще та чому проти визнання

Ізраїль відкидає будь-які кроки щодо легітимізації палестинців. У відеозаяві прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що "намір кількох європейських країн визнати Палестинську державу є нагородою за тероризм".

80% палестинців в Юдеї та Самарії (Західний берег) підтримують жахливу різанину 7 жовтня. Цьому злу не можна дати державу. Це буде терористична держава,

– наголосив Нетаньяху.

Великі держави поки теж не поспішають визнавати Палестину. Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон заявив, що визнання Палестинської держави не може відбутися, поки ХАМАС залишається в Газі, хоч це і може статися, поки Ізраїль веде переговори з палестинськими лідерами. Франція та Німеччина поки теж проти таких кроків.

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