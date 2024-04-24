Продавала сына за миллион гривен: в Днепре задержали с поличным горе-мать

В Днепре поймали женщину, которая пыталась продать своего сына. Она рассказала следователям, что мальчик якобы "мешал ей устраивать личную жизнь".

Кроме того, мать решила продать своего двухлетнего сына еще и потому, что не хотела о нем заботиться и воспитывать его. Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры сообщили о подозрении женщине по факту торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего.

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Задержали во время передачи ребенка

По словам прокуроров, подозреваемая нашла женщину, которая согласилась купить у нее ребенка. Не долго думая, она предложила передать мальчика в обмен на 1 миллион гривен. Подозреваемую задержали во время передачи ребенка.

Сейчас следствие решает вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Также следователи устанавливают всех причастных лиц и обстоятельства преступления. Следователи управления нацполиции в Днепропетровской области начали досудебное расследование.

Что еще известно о преступлениях, связанные с торговлей людьми