Продавала сына за миллион гривен: в Днепре задержали с поличным горе-мать
Источник:Офис генерального прокурора
В Днепре поймали женщину, которая пыталась продать своего сына. Она рассказала следователям, что мальчик якобы "мешал ей устраивать личную жизнь".
Кроме того, мать решила продать своего двухлетнего сына еще и потому, что не хотела о нем заботиться и воспитывать его. Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры сообщили о подозрении женщине по факту торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего.
Смотрите также Среди жертв украинцы, которые искали работу: в Португалии разоблачили банду, торговавшую людьми
Задержали во время передачи ребенка
По словам прокуроров, подозреваемая нашла женщину, которая согласилась купить у нее ребенка. Не долго думая, она предложила передать мальчика в обмен на 1 миллион гривен. Подозреваемую задержали во время передачи ребенка.
Сейчас следствие решает вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Также следователи устанавливают всех причастных лиц и обстоятельства преступления. Следователи управления нацполиции в Днепропетровской области начали досудебное расследование.
Что еще известно о преступлениях, связанные с торговлей людьми
- В 2023 году оперативники ГПСУ разоблачили преступную организацию, которая торговала новорожденными детьми. Так, малышей продавали иностранцам под видом суррогатного материнства. Организаторы схемы были руководителями медицинских учреждений. Денежное вознаграждение за младенца – от 50 до 70 тысяч евро.
- Также в конце 2023 года полиция в Португалии провела рейды на фермах и задержала 28 человек по делу о торговле людьми. Подозревают этих лиц в эксплуатации мигрантов именно из таких стран, как Румыния, Молдова, Индия, Сенегал, Пакистан и Украина.
- Индия заявила о разоблачении крупной сети торговли людьми. Так, молодым мужчинам обещали работу в России, а взамен – их отправляли воевать против Украины. Центральное бюро расследований Индии (CBI) заявило, что жертвами торговли людьми стали около 35 мужчин. Ранее в МИД Индии сообщали о похожей схеме, в рамках которой 20 граждан оказались в России и были завербованы в ряды армии страны-агрессора.
- Также оккупанты продают украинских пленных на "черном рынке". В Институте изучения войны заявили, что покупателями выступают чеченские военизированные группировки. После того, как чеченские группы покупают украинских пленных, их обменивают на чеченских пленных.