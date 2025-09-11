В пятницу, 12 сентября, в большинстве областей Украины будет переменная облачность. Запад страны также накроют дожди, местами синоптики прогнозируют грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду ожидать 12 сентября?

По прогнозам синоптиков, 12 сентября в западных областях ожидаются дожди: ночью – значительные, днем – умеренные, а в Ровненской и Хмельницкой областях местами снова сильные.

На остальной территории преимущественно без осадков, лишь кое-где в Житомирской, Винницкой и Одесской областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер ожидается преимущественно восточный и юго-восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночная температура составит 9 – 14 градусов тепла, в Одесской области – до +17. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 18 – 23 градусов, в южных регионах потеплеет до +26.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +20...+22;

Ужгород +22...+24;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +19...+21;

Тернополь +18...+20;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +18...+20;

Луцк +19...+21;

Ровно +18...+20;

Житомир +20...+22;

Винница +18...+20;

Одесса +22...+24;

Николаев +22...+24;

Херсон +22...+24;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +20...+22;

Сумы +20...+22;

Полтава +21...+23;

Днепр +22...+24;

Запорожье +22...+24;

Донецк +23...+25;

Луганск +21...+23;

Харьков +21...+23.

Погода на 12 сентября / Карта Укргидрометцентра

